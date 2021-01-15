القطاع الخاص يكرم الرئيس السيسي في مقر الاتحاد الإفريقي.. تعرف على التفاصيل

نظم الاتحاد الإفريقي، بالتنسيق مع عدد كبير من منظمات رجال الأعمال والقطاع الخاص الإفريقي، حفل تكريم للرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من رؤساء دول القارة السمراء، تقديرًا لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية مطلع يناير الجاري.





وتسلم السفير أسامة عبد الخالق، سفير جمهورية مصر العربية في أديس أبابا والمندوب الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، جائزة القطاع الخاص الإفريقي ، نيابةً عن رئيس الجمهورية.





وأكد السفير المصري على ما أولاه الرئيس السيسي من اهتمام ومتابعة حثيثة لاجراءات إطلاق هذه المنطقة خلال توليه رئاسة الاتحاد الأفريقي، في ظل الدور المحوري للاتفاقية في دعم جهود التنمية في القارة ، من خلال ربط الأسواق الأفريقية ببعضها البعض، بما ينعش القطاعات الصناعية والزراعية في تلك الدول ويطور من المنظومة الاقتصادية لدول القارة.





يُذكر أن فترة رئاسة الرئيس السيسي للاتحاد الأفريقي، شهدت الإعلان عن تدشين المرحلة التنفيذية لمنطقة التجارة الحرة القارية ، خلال قمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية ، في يوليو ٢٠١٩، حيث استمرت المفاوضات الخاصة بالمنطقة على مدار العام ونصف العام الماضيين، وصولًا إلى إطلاق المنطقة بشكل رسمي في مطلع يناير الجاري.



