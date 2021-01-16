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محافظات

محافظ جنوب سيناء يهنئ الجبالي وأبو العينين برئاسة ووكالة البرلمان

السبت 16/يناير/2021 - 02:37 م
رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب والوكيلين
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ايمن محمد
هنأ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، المستشار حنفي الجبالي على فوزه بثقة النواب لتولي المسئولية وانتخابه رئيسا لمجلس النواب المصري الجديد في الدورة البرلمانية ٢٠٢١ - ٢٠٢٦.

وأكد فودة أن المستشار الجبالي قيمة وقامة قانونية ستضيف وتثري العمل النيابي، كما أن تاريخه القضائي المشرف سيمثل إضافة نوعية كبيرة في أداء رسالته.

كما هنأ "فودة" كل من المستشار أحمد سعد الدين والنائب محمد أبو العينين لانتخابهما وكيلي المجلس. 

وأعرب محافظ جنوب سيناء عن خالص تمنياته للنواب بالمجلس رئيسا وأعضاء بالسداد والتوفيق.

وقدم فودة التهنئة لنواب جنوب سيناء الجدد بعد أدائهم اليمين الدستورية، وهم النائب الوفدي سيد عوض والنائبة فضية سالم والنائب سليمان عطيوي عن خليج العقبة والنائب حميد أبو بريك عن خليج السويس وذلك عقب أدائهم لليمين الدستورية بمجلس النواب.

وقال فودة إنه يعول بقوة على توثيق أواصر التعاون الكامل بين كل أجهزة المحافظة مع النواب الجدد معلقًا الكثير من الآمال على دور نواب جنوب سيناء من خلال اتصالاتهم المباشرة بمراكز اتخاذ القرار بالحكومة.

وقرر فودة ترتيب لقاء استقبال بمكتبه للنواب الجدد يوم الثلاثاء القادم الموافق 19 يناير 2021 لتقديم التهنئة لهم وتأكيد تعريفهم بكل قيادات المحافظة.

وكلف فودة اللواء خالد متولى مستشار المحافظ  للاتصال السياسى بمهمة التواصل الدائم مع النواب الجدد واللقاء الدورى معهم أسبوعيا مرة على الأقل كل ثلاثاء لتلقى طلبات المواطنين منهم والمتابعة.

وقال فودة إن يعاهد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على استمرار العمل بكل إخلاص واجتهاد لرفعة شأن مصرنا الحبيبة وترسيخ دعائم الديمقراطية.

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