من العلاج حتى الشفاء.. كل ما يحدث مع مريض كورونا داخل مستشفيات العزل الجامعية

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، إنه في حال شعور المريض بأي أعراض اشتباه إصابة بفيروس الكورونا المستجد (ارتفاع درجة الحرارة السعال ضيق النَفَس أو صعوبة في التنفس التهاب الحلق فقدان حاسة التذوق أو الشم يتوجه الى مبنى العيادة الخارجية في المستشفيات الجامعية أو مبنى الطوارئ في غير الفترة الصباحية، بحيث يتم فرز حالات عدوي الجهاز التنفسي (Respiratory virus evaluation zone)، بينما المترددين علي المستشفيات الجامعية وتوجيهم للكشف في العيادات المعتادة أو الكشف في العيادة المخصصة للأمراض التنفسية .









واوضح أنه يتم تقييم المرضي وإجراء الفحص الطبي، طلب التحاليل الأولية المطلوبة للمريض، تقرير ما إذا كان المريض مشتبها في أصابته بفيروس الكورونا ام لا، وفي حالة عدم الاشتباه يتم وصف العلاج واخذ بياناته وتتم متابعته في المنزل.









وأشار إلى أنه يتم تخصص منطقة العزل للتعامل مع المرضى الجدد المصابين بفيروس الكوفيد 19 والمرضي الذين يعانوا من مضاعفات نتيجة للإصابة السابقة بوباء الكوفيد 19

التصدي المبدئي لحدوث موجة ثانية (ارتفاع عدد الحلات) .









واضاف عبد الغفار في تصريح خاص لموقع صدى البلد أن منطقة العزل تتكون من 10 اسرة رعاية مركزة (مزودة بجهاز تنفس صناعي) و40 سرير في غرف منفردة او مزدوجة ، بحيث يراعي ان تكون في طوابق منعزلة او منطقة منعزلة عن باقي المستشفى أو مستشفى مستقل مراعاة كل الإجراءات الاحترازية و مكافحة العدوي أثناء نقل المرضي خاصة وخاصة حال اجراء الفحوصات و المعامل او اي تدخل مثل الجراحة او تدخل طبي مقرة خارج منطقة العزل بالمنشأة.









واوضح أنه تتولى لجنة طبية مكونة من اطباء تخصصات : الباطنة – الصدرية – الرعاية المركزية –التخدير – الاشعة- التحاليل الطبية – علاج طبيعي – النفسية و مقرر لجنة مكافحة العدوي الإشراف على أقسام العزل داخل المستشفيات الجامعية.



