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أخبار العالم

بايدن يرشح ويندي شيرمان في منصب نائبة وزير الخارجية

السبت 16/يناير/2021 - 03:46 م
جو بايدن
جو بايدن
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قسم الخارجي
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم السبت، ترشيح ويندي شيرمان، لمنصب نائبة وزير الخارجية الأمريكي في الإدارة. 

يذكر أن شيرمان، قد شاركت في مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني. 

فيما قرر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اختيار عالم الوراثة إريك لاندر ليكون مستشارا علميًا للبيت الأبيض، وهو المنصب الذي تركه الرئيس المنتيهة ولايته دونالد ترامب شاغرًا لمدة 18 شهرا، على أن يصبح هذا المنصب برتبة وزير للمرة الأولى.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن بايدن أكد أنه سيرتقي بدور العلم في حكومته في إطار سعيه لما وصفه بـ "تحديث وتنشيط إستراتيجيتنا الوطنية للعلوم والتكنولوجيا" .. مشيرة إلى أن لاندر هو عالم في الوراثة والرياضيات وأستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وهو أيضًا مدير مؤسس لمعهد برود التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة هارفارد، ويرشحه بايدن لمنصب مدير مكتب سياسة العلوم والتكنولوجيا، وأيضًا لمنصب المستشار العلمي للبيت الأبيض.

ورأت الصحيفة أن التعيين يشير إلى تحول جذري لدور العلم في إدارة ترامب، حيث ترك ترامب منصب المستشار العلمي فارغًا لمدة 18 شهرا، بينما تجاهلت إدارته بشكل روتيني توجيهات العلماء الحكوميين بشأن قضايا مثل جائحة فيروس كورونا والتلوث الكيميائي وتغير المناخ.

وأضافت أن بايدن رشح أيضا ألوندرا نيلسون، الأستاذة في معهد الدراسات المتقدمة في برينستون، ورئيسة مجلس أبحاث العلوم الاجتماعية في واشنطن، لمنصب نائبة مكتب سياسة العلوم والتكنولوجيا، كما رشح كلا من فرانسيس أرنولد وماريا زوبر لتكونا الرئيستين المشاركتين الخارجيتين لمجلس مستشاري الرئيس في العلوم والتكنولوجيا، وهو مجلس من الخبراء المتطوعين البارزين من خارج الحكومة الفيدرالية.
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