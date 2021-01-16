أستاذ مناعة: انخفاض معدل إصابات كورونا سببه وعي المواطن

قال الدكتور خالد أبو شنب عميد كلية الصيدلة جامعة عين شمس وأستاذ المناعة، إن مصر شهدت الأيام الماضية القليلة حالة من التذبذب فى أعداد مصابيبمصر ، ما بين الارتفاع والانخفاض وفقا لبيانات وزارة الصحة اليومية حول تطورات فيروس كورونا موضحا أن الانخفاض يأتي من وعي المواطنين ومدي التزامهم بالاجراءات الاحترازية .

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وأضاف أبو شنب خلال تصريحاته لصدى البلد ان الدولة المصرية تقوم بتذليل كافة جهودها للتصدي من جائحة كورونا من تعقيم وتطهير المنشات والاماكان العامة وفرض غرامات علي المواطنين الذين لم يلتزموا بالاجراءات الوقائية كل هذا يؤدي إلى انخفاض اعدادا مصابي كورونا .

وأشار إلى أن الموجة الثانية من فيروس كورونا أسرع انتشارا وشراسة وأنه تم حدوث بعض الطفرات الجينية في بعض السلالات الجديدة من فيروس كورونا ومن أهمها السلالة الجديدة والتي ظهرت في انجلترا.

وأوضح أستاذ المناعة انه تم ذلك في البروتين الشوكي الخارجي spike protein و لكن هذه الطفرات كانت في الربع الأخير من هذا البروتين و هو الجزء المرتبط بالغلاف البروتيني للفيروس وبالتالي لن يؤثر علي الجزء المستهدف من هذا البروتين والذي يرتبط به الأجسام المضادة الناتجة من استخدام التطعيمات المتاحة مشيرا الي أن مثل هذه الطفرات لا تؤثر سلبا على استخدام التطعيمات المتاحة.

وشدد على أهمية التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة والابتعاد عن أي شخص يعاني مشاكل صحية مثل السخونة الرشح أو ما يشبه أعراض البرد وتهوية المكان بشكل مستمر لتقليل فرص نقل العدوى والتباعد الاجتماعي وتجنب الأحضان والقبلات وتخفيف الزيارات العائلية وغسل اليدين بالمياه والصابون.





وأكد الدكتور خالد ان فيروس كورونا قد يصيب بعض الأشخاص في الجهاز الهضمي أو العصبي والتنفسي.









وأردف أنه علي جميع المواطنين تناول الغذاء المتوازن مع ممارسة الرياضة التي تعزز من مناعة الجسم.





وقدم أستاذ المناعة نصائح لتقوية المناعة:





_ الثوم يمتلك خصائص معززة للمناعة والتي تأتي من تركيز كثيف لعدد من المركبات الحيوية.





_ الدواجن: غنية بفيتامين ب ٦ والذي يلعب دورًا كبيرًا في التفاعلات الكيميائية التي تحدث داخل الجسم كما أنه يساهم في تكوين خلايا الدم الحمراء.





- الشوكولاتة الداكنة: تحتوي على مضاد للأكسدة يسمى الثيوبرومين، والذي قد يساعد على تعزيز جهاز المناعة عن طريق حماية خلايا الجسم من الجذور الحرة.





_ ممارسة الرياضية بشكل يومي.





_ تناول الخضراوات والفواكه بكل أنواعها





_ تناول البيض والجبن





_ تناول المكسرات بأنواعها





_ التوقف عن التدخين