حسم وداعش سيناء على لائحة واشنطن للإرهاب..فيديو

عرضت قناة العربية فيديو يوضح أدراج وزارة الخارجية الامريكية لجماعتين مصريتين على قائمة الارهاب ومنهم جماعة " أنصار بيت المقدس "فرع تنظيم داعش في سيناء وحركة سواعد مصر المعروفة بـ"حسم".





وأضاف الفيديو أن التصنيف شمل اسم علاء السماحي مؤسس "حسم" وهو مصري مقيم في تركيا والقيادي بالحركة يحيي موسي ويقيم في تركيا ايضا والجدير بالذكر أن "حسم" أسسها الإخوان عقب ثورة يونيو 2013.



