مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس يحول الأفكار المبتكرة لمنتجات وخدمات قابلة للتنفيذ.. ويعلن عن مسابقة "ألسنيون يبتكرون"

مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس يعلن عن مسابقة "ألسنيون يبتكرون"

مركز الابتكار بجامعة عين شمس نهدف لتحويل الأفكار المبتكرة إلى منتجات وخدمات قابلة للتنفيذ

جامعة عين شمس تصمم سيارات كهربائية بدون سائق متاحة في الأسواق خلال شهرين









قال الدكتور ماجد غنيمة مدير مركز الابتكار وريادة الاعمال بجامعة عين شمس، أن المركز يقدم عددا من المميزات لتدريب وتعليم رواد المستقبل من الطلاب الجامعيين، لتهيئتهم لمجتمع يدعم التكنولوجيا وريادة الأعمال، عن طريق خلق وتصميم برامج تدريب، تدعم الابتكار، وتنمية المهارات، ما يساعد في إشراك طلاب الجامعات في دعم خدمات المجتمع بهدف تحويل الأفكار المبتكرة الى منتجات وخدمات قابلة للتنفيذ والتطوير وتصبح ذات قيمة اقتصادية واجتماعية.

وأضاف الدكتور ماجد، خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" إن المركز الرسمي لبناء القدرات وريادة الأعمال في الجامعة، يقدم مجموعة متنوعة من البرامج متعددة التخصصات غير التقليدية حتى يصبح الخريجون ذوي كفاءة عالية جاهزين للانضمام الي سوق العمل.

وأشار إلى أن مركز الابتكار وريادة الأعمال صمم ونفذ سيارات كهربائية في مطار القاهرة وأيضا سيارات كهربائية بدون سائق ستكون متاحة في الاسواق المصرية خلال شهرين، ويمكن استخدامها في المستشفيات والجامعات والواحدت السكنية وغيرها من الأماكن، ويمكن للراكب التعامل مع السيارة عن طريق تطبيق، ويمكن شرائها من منافذ البيع للشركة المصرية المنتجه للسيارة الكهربائية .

وأوضح مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال أن السيارة الكهربائية صديقة للبيئة أكثر من السيارات العادية التي تعمل بالبنزين لعدم وجود انبعاثات للغازات الضارة بالبيئة والصحة العامة، وتساعد على توفير المزيد من تكاليف الوقود.





أعلن مركز الابتكار وريادة الأعمال بكلية الألسن جامعة عين شمس عن "ألسنيون يبتكرون" وتهدف المسابقة في نسختها الأولى إلى تحفيز الإبداع والابتكار لدى الطلاب في مرحلتي الليسانس والدراسات العليا في أقسام الكلية. كما تهدف إلى إتاحة الفرصة للتنافس في تقديم مقترحات من شأنها تعزيز ثقافة الابتكار والتطوير.





وأوضح مركز الابتكار وريادة الاعمال معايير التقديم:

- مستوى طلاب الليسانس (undergraduate students): تكوين فريق (الحد الأدنى 4 أفراد)

- مستوى طلاب الدراسات العليا (postgraduate students): يمكن للأفراد أو المجموعات أن يتقدموا للمسابقة





وأشارت إلى الجدول الزمني:

- مرحلة التقديم التمهيدية

استلام الطلبات إلكترونيًا على: http://ihub.acceleratorapp.co/application/new?program=alsun%20competition

- مرحلة المراجعة الأولى للمقترحات المقدمة من المتسابقين وذلك من خلال أعضاء لجنة الابتكار والتنسيق مع العروض المقدمة من أقسامهم (14-23 يناير 2021)

- اخضاع المتأهلين لتدريب مكثف في وحدة الابتكار حول مهارات المطلوبة (6-13 فبراير 2021)

- آخر موعد لتقديم الطلبات في صورتها النهائية (18 فبراير 2021)

- مرحلة العرض على لجنة الكلية المكونة من السيدة الأستاذة الدكتورة عميدة الكلية والسادة الوكلاء ومدير وحدة الابتكار بالكلية – (19-26 فبراير 2021)





وأكد مركز الابتكار وريادة الاعمال أن إعلان النتيجة النهائية للفائزين (28 فبراير 2021).





المحاور المقترحة للابتكار كالاتي :

(المحاور التالية استرشادية وليست ملزمة)









- توظيف التكنولوجيا في علوم اللغة والأدب والترجمة (مثل البرمجيات والمناهج الإلكترونية لتعليم اللغات، والمعاجم الإلكترونية، والترجمة الآلية، والترجمة بمساعدة الحاسوب، والتطبيقات المساعدة للترجمة الفورية، وغيرها من المحاور التي تربط التكنولوجيا بمجالات الدراسة في كلية الألسن)

- اللغة وخدمة المجتمع (مثل المساعدة في حل مشكلة محو الأمية، مساعدة من يعانون من صعوبات في النطق، ...إلخ)

- توظيف التكنولوجيا في تحقيق التقارب بين الثقافات المختلفة

- تعليم اللغة العربية لغير الناطقين (e-learning)

- توظيف التكنولوجيا في مساعدة ضعاف البصر والمكفوفين

- طرق مبتكرة لتعليم اللغات للأطفال – للمبتدئين (مثل موقع إلكتروني لتعليم اللغات)









الجوائز:

- سيحصل الفائز الأول والفائز الثاني في المستويين الليسانس والدراسات العليا على جائزة مالية ودرع وشهادة تقدير

- سيؤهلك الاشتراك في المسابقة لدخول مسابقة ASU Innovate "عين شمس تبتكر" التي ستقام في إبريل 2021 والتي تصل جوائزها إلى 150 ألف جنيه

- كما يؤهلك الاشتراك للحصول على فرصة الالتحاق ببرامج ريادة الأعمال الممولة والدخول في برامج ما قبل الاحتضان Pre-Incubation بدعم عيني يصل إلى 10 آلاف جنيه.

- وكذلك يؤهلك الاشتراك للالتحاق ببرامج ريادة الأعمال الممولة والدخول في برامج الاحتضان بدعم عيني يصل إلى 200 ألف جنيه.