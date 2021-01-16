800 ألف مواطن يسجلون بمنظومة التأمين الصحي الشامل .. فيديو





وأضاف التلوانى خلال مداخلة مع برنامج "مانشيت"، المذاع عبر "إكسترا نيوز"، تقديم رانيا هاشم، أن جميع الوحدات والمراكز التى تم إنشائها فى المدن التى تطبق بها منظومة التأمين الصحى، مثل "بورسعيد والأقصر"، مدعومة بخاصية "التشخيص والعلاج عن بعد".





وأشار المدير التنفيذى للهيئة العامة للرعاية الصحية ، إلى أن منظومة التحول الرقمي فى الأقصر، تشمل وسائل استطلاع الرأى للمنتفعين والأطباء، وملف طبى شامل لكل مواطن من المنتفعين بالتأمين الصحي.





وأعلن الدكتور خلف عمر، مدير مستشفى الأقصر العام، اليوم، خروج 80 حالة تعاف من فيروس كورونا منذ بداية موجة كورونا الثانية، منذ 29 ديسمبر 2020 وحتى الآن.

وأكد خلف أن المستشفى يجري عملية فرز للمصابين، والذين تظهر عليهم الاعراض، في غرفة خاصة للعزل ، وبعد عمل التحاليل والأشعة؛ يتم نقلهم إلى قسم العزل ، من خلال ممر مخصص لحالات العزل ، لافتا الى أن جميع حالات العناية المركزة المصابة بفيروس كورونا ، يتم متابعتهم من خلال أفضل أطباء عناية مركزة ، بقيادة الدكتور منتصر عبد الفتاح أستاذ طب جامعة أسيوط ، وهو مشرف فني علي عنايات العزل بمحافظة الأقصر.

قال الدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة العامة للرعاية الصحية، أن ما يقرب من 800 ألف مواطن سجلوا بمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصر.