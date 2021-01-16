ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خسرانة من 20 سنة.. أول رد من وزير قطاع الأعمال على تصفية الحديد والصلب

السبت 16/يناير/2021 - 08:36 م
وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال
Advertisements
هاني حسين
قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، تعليقا على تصفية شركة الحديد والصلب،  التزمنا بقواعد الحوكمة وفي العديد من المناسبات تم الإشارة إلى صعوبة موقف الشركة ".

وأضاف  هشام توفيق  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن شركة الحديد والصلب تخسر  منذ 20 عاما وفي عام 2014 قررت الشركة جلب استشاري دولي لمساعدة الشركة ".

وتابع :"  شركة مصنع الحديد والصلب مطروحة في البورصة وبالتالي لا يمكن أن نطرح الأمر للحوار المجتمعي ".

 وأكمل الوزير:"  الإدارة التنفيذية كانت تقوم بتشغيل الأفران  حسب توفر سيولة المادة الخام وفحم الكوك" ، مضيفا:" تولدت مديونيات كبيرة لدى شركة الكوك وتوقفت الافران نتيجة عدم توافر فحم الكوك".

 ولفت هشام توفيق:"  مجلس إدارة الحديد والصلب لم تتمكن من التشغيل بشكل متصل وتم غلق باب الاستشاري الأجنبي لتطوير الشركة"".

وتابع،  في 2019  طرحنا الأمر على مستثمرين عالميين لتطوير شركة الحديد والصلب وطالبنا المستثمرين بـ زيادة الانتاج في المصنع لأكثر من مليون طن سنويا ".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الحكومة: لا صحة لتصفية شركة "إدفينا" لصالح مستثمرين أجانب

وزير قطاع الأعمال يكشف تفاصيل وأسباب إغلاق شركة الحديد والصلب..فيديو

وزير قطاع الأعمال: بذلت جهودا مستميتة لإنقاذ شركة الحديد والصلب ..فيديو

بعد تصفية الشركة.. هشام توفيق: وفرنا فلوس تعويضات عمال الحديد والصلب قبل القرار

أول استجواب برلماني عن تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان

مصطفى بكري يتقدم باستجواب لـ وزير قطاع الأعمال بسبب الحديد والصلب

ترشيحاتنا

خاص| خطوة وحيدة تفصل إنتقال حسام حسن للزمالك وإعارة مصطفى فتحي عربون اتفاق

البرهان: الجيش السوداني ينتشر على حدود إثيوبيا.. ولا نريد الحرب

انفجرت بهم السيارة.. مصرع منتج و3 آخرين على "المحور"

التعليم العالي تكشف حقيقة دمج امتحانات الفصل الدراسي الاول مع الثاني بالجامعات

رئيس جمعية المهندسين الوراثيين: فيروس كورونا ينتهي خلال شهرين

محتاجة للدعوات.. شقيق عبلة الكحلاوي: ليست مصابة بفيروس كورونا.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج الصداع في المنزل بـ 3 مكونات طبيعية

شاهد.. أول صور لـ فستان زفاف زوجة نادر حمدي

فى عيد ميلادها الـ 41.. شاهد| صور رومانسية مثيرة جمعت ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي