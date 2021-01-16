خسرانة من 20 سنة.. أول رد من وزير قطاع الأعمال على تصفية الحديد والصلب

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، تعليقا على تصفية شركة الحديد والصلب، التزمنا بقواعد الحوكمة وفي العديد من المناسبات تم الإشارة إلى صعوبة موقف الشركة ".





وأضاف هشام توفيق في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن شركة الحديد والصلب تخسر منذ 20 عاما وفي عام 2014 قررت الشركة جلب استشاري دولي لمساعدة الشركة ".





وتابع :" شركة مصنع الحديد والصلب مطروحة في البورصة وبالتالي لا يمكن أن نطرح الأمر للحوار المجتمعي ".





وأكمل الوزير:" الإدارة التنفيذية كانت تقوم بتشغيل الأفران حسب توفر سيولة المادة الخام وفحم الكوك" ، مضيفا:" تولدت مديونيات كبيرة لدى شركة الكوك وتوقفت الافران نتيجة عدم توافر فحم الكوك".





ولفت هشام توفيق:" مجلس إدارة الحديد والصلب لم تتمكن من التشغيل بشكل متصل وتم غلق باب الاستشاري الأجنبي لتطوير الشركة"".



