خالد عكاشة عن إدراج واشنطن لـ حسم وولاية سيناء جماعات إرهابية دولية: خطوة مهمة وقرار خاضع لمعايير الشفافية.. فيديو

قال العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن إدراج واشنطن تنظيمي "حسم " و"ولاية سيناء" منظمات إرهابية دولية، يمثل أهمية بالغة؛ كون "حسم" تمثل الذارع المسلح لجماعة الاخوان الإرهابية ، بالإضافة لولاية سيناء، فضلًا عن ذلك إدارج القياديين يحيى موسى وعلاء السماحي ضمن القرار.





وأضاف "عكاشة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، أن خطوة الادارج على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية تمثل أعلى قائمة في التصنيف الخاص بالإرهاب الدولي.





وأشار إلي أن الولايات المتحدة تعتبر أن عملية التنصيف تخضع لدرجة عالية من التدقيق والتثبت وعلى درجة عالية جدًا من الشفافية والدقة والتحري الكامل للمعلومات، فلا يمكن أن يدرج كيان إرهابي أو دولة أو قيادات ضمن هذا التصنيف إلا بشفافية كاملة.





وتابع: "الامر هنا لا يتعلق في التصنيف بالإخوان أو بأشخاص معينة؛ لكن يتعلق في المقام الأول بالاختراق القانوني، الذي تقدم عليه الجهات في الدول التي تتواجد فيها وفقًا لقواعد القانون الدولي ".