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رياضة

مدرب يد مقدونيا: نخوض مباريات في مجموعة صعبة.. ولن نفقد الأمل

الأحد 17/يناير/2021 - 06:02 ص
صدى البلد
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محمد سمير
وجه دانيلو بريستوفاك، المدير الفني لمنتخب مقدونيا الشمالية لكرة اليد، التهنئة لمنتخب مصر بعد فوز الفراعنة بنتيجة 38-19، ضمن الجولة الثانية للمجموعة السابعة ببطولة العالم لليد في مصر.

وأشار مدرب مقدونيا في تصريحات صحفية إلى أن لاعبيه لم يدخلوا في أجواء اللقاء.

وقال مدرب مقدونيا: "نلعب في مجموعة صعبة، في ظل قوة منتخبي مصر والسويد الذين أراهما من أقوى فرق البطولة".

وقال نيكولا ماركوسكي لاعب مقدونيا: "لا يزال أمامنا لقاء ضد تشيلي، ولدينا فرصة في الصعود للدور الرئيسي، لن نفقد الأمل".

وأضاف: "علينا أن نفوز في لقاء تشيلي ونتأهل للدور الثاني للمونديال".
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