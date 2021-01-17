علاج دوائي لعرق النسا ، المشكلات الشائعة بين الجنسين ويسبب ألما قويا، ويمكن علاجه بعدة طرق منها الأدوية والحقن والعلاج الطبيعي والعلاجات البديلة ، وتختلف الطرق المستخدمة فى علاج عرق النسا ومدة التعافي حسب الحالة وشدتها، ولكنها تتراوح بين 4 لـ 6 أسابيع فى الحالات الحادة، أما إذا استمر الألم بعد الانتظام فى العلاج لمدة 8 أسابيع، فإنه من النوع المزمن ويتطلب الصبر على العلاج فترة أطول. يعد عرق النسا منبين الجنسين ويسبب ألما قويا، ويمكن علاجه بعدة طرق منها الأدوية والحقن والعلاج الطبيعي والعلاجات البديلة ،





روشتة لعلاج عرق النسا

وفقا لما ذكره موقع " spine-health" تشمل علاجات الخط الأول لعرق النسا عادةً مزيجًا من العلاج الطبيعي والأدوية والحقن العلاجية والعلاجات البديلة.





لعرق النسا المزمن المصحوب بألم يستمر لأكثر من 8 أسابيع ، قد يستغرق وقت العلاج وقتًا أطول وقد يعتمد على السبب الأساسي. عادة ما يتحسن عرق النسا الحاد مع 4 إلى 6 أسابيع من العلاج غير الجراحي، بالنسبةالمصحوب بألم يستمر لأكثر من 8 أسابيع ، قد يستغرق وقت العلاج وقتًا أطول وقد يعتمد على السبب الأساسي.





علاج عرق النسا الطبيعي

يشتمل علاج عرق النسا الطبيعي على مزيج من التقوية والتمدد والتكييف الهوائي وهو عنصر أساسي في أي خطة علاج لعرق النسا تقريبًا، يمكن أيضًا إضافة التمارين العلاجية إلى برنامج العلاج الطبيعي.





تشمل أهداف العلاج الطبيعي وتمارين عرق النسا ما يلي:





-تقوية العمود الفقري وعضلات أسفل الظهر والبطن والأرداف والورك.

-زيادة القوة الأساسية

-قم بإطالة العضلات المشدودة وغير المرنة ، مثل أوتار الركبة

-تشجيع تبادل السوائل والعناصر الغذائية في الجسم عن طريق التمارين الهوائية الخفيفة مثل ----المشي أو السباحة أو علاج حمام السباحة

آلام عرق النسا -انظر تمارين عرق النسا لتسكين





في حين أن بعض الراحة أو تعديل النشاط قد يكون ضروريًا ، فمن المهم الحفاظ على أكبر قدر ممكن من النشاط وتجنب فترات طويلة من الخمول البدني أو الراحة في الفراش.





قد تكون بعض التمارين علاج لعرق النسا، لذا يمكن أن يساعد الأطباء والفيزيائيين والمعالجين الفيزيائيين تقويم العمود الفقري أو المدربين الرياضيين المؤهلين في صياغة خطة علاج فعالة لتخفيف آلام عرق النسا من خلال التمارين والعلاج الطبيعي.





التخلص من عرق النسا نهائيا

أما بالنسبة لطرق علاج عرق االنسا بالأدوية فيحددها الطبيب وفقا للحالة المريض امامه والسبب وراء المعاناة من عرق النسا ولا ينصح بتناولها دون استشارته .





علاج عرق النسا تشتمل على العقاقير المسكنة للألم والأدوية الباسطة للعضلات و جابابنتين (نيورونتين) ودولوكستين (سيمبالتا) ومضادات الالتهاب ومضادات الاكتئاب أدوية الكورتيزون. وفقا لما أورده موقع "medicinenet" يعتمد الاطباء على مجموعة محددة من الأدوية فىتشتمل على العقاقير المسكنة للألم والأدوية الباسطة للعضلات و جابابنتين (نيورونتين) ودولوكستين (سيمبالتا) ومضادات الالتهاب ومضادات الاكتئاب أدوية الكورتيزون.





أقوى مسكن لآلام عرق النسا

حقن الستيرويد في بعض الحالات ، قد يوصي طبيبك بحقن دواء كورتيكوستيرويد في المنطقة المحيطة بجذر العصب المصاب، حيث تساعد حقن الستيرويدات على تخفيف الألم عن طريق قمع الالتهاب حول العصب المصاب.

العمليات الجراحية عادةً ما يتسبب العصب المضغوط في ضعف كبير أو فقدان السيطرة على الأمعاء أو المثانة أو عندما تتفاقم حالة الألم بشكل تدريجي أو لا تتحسن باستخدام العلاجات الأخرى. يمكن للجراحين أن يزيلوا بعضا من العظام،وذلك حتى يقللوا من الضغط على العصب.





ليريكا لعلاج عرق النسا

توصلت دراسة طبية حديثة إلى أن عقار "ليريكا " , والذي يوصف عادة لعلاج آلام الظهر الأكثر شيوعا على الرغم من عدم التصديق عليه حتى الآن إلا أنه غالبا ما يوصف لتخفيف الآلام خاصة العمود الفقري القطني , لا يعمل على تخفيف آلام الظهر بشكل كبير.

وأوضحت الدراسة أن هذه المتلازمة تعد من أحد أهم الأسباب الرائدة في جعل كبار السن يخضعون لجراحات في العمود الفقري, بسبب وخز الآلام أسفل الظهر والأرداف والساقين والتي غالبا ما تعرف باسم "عرق النسا ".

وتنجم الآلام نتيجة ضغط على أعصاب في الظهر, والذي يحدث عادة بسبب القناة الشوكية في النخاع الشوكي ليصبح أكثر ضيقا , في الوقت الذي تعمل الفقرات والعضلات والأربطة على الضغط عليها أكثر مع التقدم في العمر.

وكجزء من الدراسة سأل الباحثون الأشخاص الذين يعانون من ضيق في فقرات العمود الفقري القطنية أن يقدموا تقريرا عن مستويات آلامهم عند ممارسة رياضة الجري على المشاية الكهربائية , وذلك لأن الألم المصاحب لهذه الحالة عادة ما يحدث عندما يكون الشخص في وضع الوقوف أو المشي , وعادة ما يشعر بتحسن عند الانحناء إلى الأمام عند الخصر.

وهذا ما يفسر لماذا كبار السن غالبا ما يكونوا في وضع أنحناء بسيط عند الاتكاء على العصا.

ووجد الباحثون أنه لا يوجد اختلاف كبير في مستويات الألم التي يعاني منها المرضى الذين تناولوا العقاقير المعالجة أو من تناولوا عقاقير وهمية .





اسم مرهم لعرق النسا

العلاج بالحرارة: ضمادات التدفئة ، أو العبوات ، أو الاستحمام الدافئ والحمامات، العناية بتقويم بعرق النسا، مرهم العظام هيموكلار وفولتارين ألفا كادول ريباريل. هل المشي مفيد لعرق النسا

المشي من أفضل العلاجات الفورية لعرق النسا فهو يساعد فى تحريك المفاصل والرجل ككل لتخفيف الألم.





نيورونتين لعلاج عرق النسا

وفقا لما أورده موقع "medicinenet" يعتمد الاطباء على مجموعة محددة من الأدوية فى علاج عرق النسا تشتمل على العقاقير المسكنة للألم والأدوية الباسطة للعضلات و جابابنتين (نيورونتين) ودولوكستين (سيمبالتا) ومضادات الالتهاب ومضادات الاكتئاب أدوية الكورتيزون.