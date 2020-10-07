يصيب النساء والرجال .. اكتشف علاج عرق النسا

عرق النسا من أكثر المشكلات الصحية المزعجة التي تسبب ألمًا قويًا في منطقة الفخذ والساق وأسفل الظهر، حيث يصيب العصب الوركي بشكل أساسي، وهو لا يصيب النساء فقط، بل يصيب الرجال أيضًا.





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غالبية المرضى الذين يعانون من عرق النسا من فتق القرص لديهم حل لعلاج الآمهم من خلال تدابير تحفظية مختلفة، بما في ذلك الأدوية المضادة للالتهابات واسترخاء العضلات، والتمارين، والعلاج الطبيعي، والوقت، ومع ذلك يحتاج حوالي 10٪ -15٪ من المرضى المصابين إلى إجراءات جراحية لتخفيف الألم. وذكر موقع "medicinenet" أن





وتعتمد خيارات العلاج الأخرى لعرق النسا على سببه وتشمل معالجة السبب الأساسي والعلاج الطبيعي.





• في بعض الأحيان تكون محفزات الأعصاب عبر الجلد (وحدات التحفيز الكهربائي للعصب عبر الجلد) مفيدة للأشكال المزمنة من عرق النسا





• استخدام مجموعة متنوعة من تمارين شد أسفل الظهر لمساعدة الأشخاص على التعافي من عرق النسا.





• تشمل الأدوية المستخدمة في علاج عرق النسا مسكنات الألم ومرخيات العضلات ومضادات الالتهاب ومضادات الاكتئاب.





• يمكن أن تساعد مضادات الاكتئاب في الواقع في هذا الوضع عن طريق تقليل إدراك الألم في الدماغ.





• تشمل الأدوية الأخرى التي قد تكون مفيدة جابابنتين (نيورونتين) ودولوكستين (سيمبالتا).



