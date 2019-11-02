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مرأة

عرق النسا تخلصى منه فى دقائق بـ3 مكونات من مطبخك

السبت 02/نوفمبر/2019 - 10:26 م
عرق النسا
عرق النسا
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لمياء الياسين
طرق طبيعية تساعدك على التخلص من عرق النسا والذي تكون الامه في الظهر والأرداف إليك وصفة سريعة تخلصك من المه المزعج يقدمها موقع برايت سايد

مكونات الوصفة ..

٢ ملعقة من مسحوق الزنجبيل
٥ ملاعق من عصير الليمون
3 ملاعق من زيت السمسم

طريقة تطبيق الوصفة

قومى بخلط المكونات لتكون عجينة متماسكة وطبقيها على المنطقة المصابة بعرق النسا لبضع دقائق واحرصي على تكرار هذه الوصفة مرتين يوميًا وستشعرين بالتحسن بعد فترة قصيرة من تطبيق الوصفة
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