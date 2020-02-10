بـ 5 جنيهات.. تخلصى من عرق النسا بدون جراحة

وصفة الجنزبيل وعصير الليمون:

٢ ملعقة من مسحوق الزنجبيل

٥ ملاعق من عصير الليمون

٣ ملاعق من زيت السمسم



طريقة تطبيق الوصفة:

فى وعاء أمزجى المكونات وقومى بتطبيقها وخلطهم جيدًا حتى تتكون لديك عجينة متماسكة وطبقي الوصفة على المنطقة المصابة وأتركيها لبضع دقائق مرتين يوميًا؛ حتى تلاحظي تحسن وإزالة الألم.



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وصفة زيت السمسم والنعناع: