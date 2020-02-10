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مرأة

بـ 5 جنيهات.. تخلصى من عرق النسا بدون جراحة

الإثنين 10/فبراير/2020 - 04:01 ص
عرق النسا
عرق النسا
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لمياء الياسين

بدون جراحه يمكنك التخلص من عرق النسا وأعراضه المزعجة بطرق طبيعية، إليك أبرز تلك الطرق لن تكلفك الطريقة أكثر من 5 جنيهات يقدمها موقع  برايت سايد:


وفقا لموقع بولد سكاى الهندى تعد أبرز أعراض عرق النسا ألم أسفل الظهر وألم في الأرداف أو ساق واحدة تزداد سوءًا عند الجلوس.

وقد يكون هناك ألم حاد على جانب واحد من مؤخرتك أو ألم أسفل ساق واحدة مما يجعل الوقوف صعبًا بجانب وجود خدر في قدم واحدة أو بعض أجزاء من ساق واحدة.
وصفة الجنزبيل وعصير الليمون:
٢ ملعقة من مسحوق الزنجبيل
٥ ملاعق من عصير الليمون
٣ ملاعق من زيت السمسم

طريقة تطبيق الوصفة:
فى وعاء أمزجى المكونات وقومى بتطبيقها وخلطهم جيدًا حتى تتكون لديك عجينة متماسكة وطبقي الوصفة على المنطقة المصابة وأتركيها لبضع دقائق مرتين يوميًا؛ حتى تلاحظي تحسن وإزالة الألم.
إليك وصفات طبيعية تساعدك على التخلص من عرق النسا يقدمها موقع بولد سكاى الهندي. 

وصفة زيت السمسم والنعناع:
معلقه زيت نعناع
معلقه زيت سمسم
معلقه زيت زيتون
معلقه من عصير الليمون

طريقة الاستخدام:
تخلط المكونات جيدا ويدهن به موضع الالم مرتان الي ثلاث مرات يوميٱ.

يشرب زنجبيل مرتان يوميٱ.

يخلط معلقه زيت زيتون وزيت السمسم يؤخذ ملعقة صباحا ومساء حتى الشفاء.

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