احذري.. كيف تعرفي عرق النسا الكاذب

يخلط الكثيرون بين آلام عرق النسا والآلام الأخرى التي تتشابه معه في منطقة الفخذ ونصف القدم، وهذا ما يعرف بـ عرق النسا الكاذب، حيث تقترب الأعراض والمؤشرات تمامًا ولكن الأسباب تختلف اختلاف جذري، لذا نستعرض لك عرق النسا الكاذب أعراضه والفرق بينه وبين التهاب عرق النسا الحقيقي.



الفرق بين عرق النسا الكاذب والتهاب عرق النسا



عرق النسا الحقيقي :

ينتج التهاب عرق النسا الحقيقي عن التهاب وتهيج بالعصب الوركي الذي يبدأ جذوره من الجذور العصبية في العمود الفقري،وبالتالي يعتبر الضغط على واحد أو أكثر من الجذور العصبية في المنطقة القطنية يتسبب في التهاب في فتق القرص الفقري "DISK" أو ضمور في هذه المنطقة.



وبناءً على ذلك تبدأ الألم من منطقة أسفل الظهر مرورًا بالأرداف وحتى منتصف الساق وأحيانًا حتى نهاية الساق وصولًا للكاحل، في جهة واحدة، ويقف شدة الألم وامتداده على عدد الجذور المضغوط عليها.



عرق النسا الكاذب

أما عن عرق النسا الكاذب والذي يعرف بـ متلازمة الكمثرى فهو عبارة عن ألم شديد أو تشنج بعضلة " piriformis"وهي عضلة صغيرة داخل عمق الأرداف تربط بعظم الفخذ العلوية والجزء الخلفي من الحوض حتى الحافة الخارجية للفخذ وعظم الحوض، وبالتالي أي ضغط على هذه المنطقة أو التهاب بها يشبه إلى حد كبير عرق النسا الحقيقي، لذلك يصعب التفرقة بينهما.



أسباب عرق النسا الكاذب:

وهناك أسباب مختلفة لعرق النسا الكاذب منها تقلص أو انكماش العضلات مما يتسبب ذلك في الضغط على العصب خلال مروره به، ومن هنا يخلط الناس بين أعراض التهاب عرق النسا الحقيقي وعرق النسا الكاذب.



- إصابة العضلة وحدوث تورم بها.

- حدوث نزيف في حدود منطقة عضلة الكمثرى.

أعراض عرق النسا الكاذب وعرق النسا الحقيقي

- شعور بالوخز و الصدمات الكهربائية في الساق.

- حرقان و تنميل بالقدم والكاحل.

- ألم شديد أسفل الظهر.

- صعوبة في صعود السلم أو المشي.

- قلة حركة مفصل الورك.

- مضاعفة الألم عند الجلوس لفترات طويلة.



تؤثر تلك الاعراض بشكل أو بأخر في الحركة والنشاط اليومي والوظيفي للشخص المصاب بأي منهم.



التفرقة بين عرق النسا الحقيقي وعرق النسا الكاذب:

للتفرقة بين عرق النسا الكاذب وعرق النسا الحقيقي وسائل متعددة منها اختبارات تؤدى سريريا خاصة لكل منهما، وهماpriformis Test وهو اختبار للكشف عن عرق النسا الكاذب، أما slump test فهو اختبار يكشف عن عرق النسا الحقيقي .