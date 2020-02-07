الأسباب والأعراض.. كل ما تود معرفته عن عرق النسا

عرق النسا من أكثر الأمراض إصابة عند السيدات في العصر الحالي، حيث أنه يتسبب في عجز بالحركة، لما يصيب الشخص من آلام في عضلات الجسم بالكامل.





يتسبب عرق النسا في ألم الظهر الناجم عن مشكلة في العصب الوركي. هذا هو العصب الكبير الذي يمتد من أسفل الظهر أسفل الجزء الخلفي من كل الساق. عندما يصيب شيء ما أو يضغط على العصب الوركي ، يمكن أن يسبب ألمًا في أسفل الظهر ينتشر في الفخذ و الأرداف والساق. ما يصل إلى 90 ٪ من الناس يتعافون من عرق النسا دون جراحة.





وأشار موقع "webmd" إلى أن أكثر أعراض عرق النسا شيوعا هو ألم أسفل الظهر الذي يمتد عبر الورك والأرداف وأسفل ساق واحدة. يصيب الألم عادة ساق واحدة فقط وقد يزداد سوءًا عند الجلوس أو السعال أو العطس. قد تشعر الساق أيضًا بالخدر أو الضعف أو الوخز في بعض الأحيان. أعراض عرق النسا تميل إلى الظهور فجأة ويمكن أن تستمر لعدة أيام أو أسابيع.





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تتراوح أعمار معظم الأشخاص الذين يصابون بـ عرق النسا بين 30 و 50 عامًا. قد تكون النساء أكثر عرضة للإصابة بالمشكلة أثناء الحمل بسبب الضغط على العصب الوركي من الرحم النامي. وتشمل الأسباب الأخرى القرص الفقري والتهاب المفاصل التنكسية في العمود الفقري.





يمكن أن يؤدي إلى التآكل الطبيعي للفقرات إلى تضيق القناة الشوكية، كما انه يسمى تضيق العمود الفقري ، قد يضغط على جذور العصب الوركي. تضيق العمود الفقري أكثر شيوعًا عند البالغين فوق سن 60.



