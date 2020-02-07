AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

الأسباب والأعراض.. كل ما تود معرفته عن عرق النسا

الجمعة 07/فبراير/2020 - 10:31 م
كل ما تود معرفته
كل ما تود معرفته عن عرق النسا
Advertisements
حياة عبد العزيز
عرق النسا من أكثر الأمراض إصابة عند السيدات في العصر الحالي، حيث أنه يتسبب في عجز بالحركة، لما يصيب الشخص من آلام في عضلات الجسم بالكامل. 

يتسبب عرق النسا في ألم الظهر الناجم عن مشكلة في العصب الوركي. هذا هو العصب الكبير الذي يمتد من أسفل الظهر أسفل الجزء الخلفي من كل الساق. عندما يصيب شيء ما أو يضغط على العصب الوركي ، يمكن أن يسبب ألمًا في أسفل الظهر ينتشر في الفخذ و الأرداف والساق. ما يصل إلى 90 ٪ من الناس يتعافون من عرق النسا دون جراحة.

وأشار موقع "webmd" إلى أن أكثر أعراض عرق النسا شيوعا هو ألم أسفل الظهر الذي يمتد عبر الورك والأرداف وأسفل ساق واحدة. يصيب الألم عادة ساق واحدة فقط وقد يزداد سوءًا عند الجلوس أو السعال أو العطس. قد تشعر الساق أيضًا بالخدر أو الضعف أو الوخز في بعض الأحيان. أعراض عرق النسا تميل إلى الظهور فجأة ويمكن أن تستمر لعدة أيام أو أسابيع.

اقرأ أيضًا:

تتراوح أعمار معظم الأشخاص الذين يصابون بـ عرق النسا بين 30 و 50 عامًا. قد تكون النساء أكثر عرضة للإصابة بالمشكلة أثناء الحمل بسبب الضغط على العصب الوركي من الرحم النامي. وتشمل الأسباب الأخرى القرص الفقري والتهاب المفاصل التنكسية في العمود الفقري.

يمكن أن يؤدي إلى  التآكل الطبيعي للفقرات إلى تضيق القناة الشوكية، كما انه يسمى تضيق العمود الفقري ، قد يضغط على جذور العصب الوركي. تضيق العمود الفقري أكثر شيوعًا عند البالغين فوق سن 60.

في حالات نادرة ، قد ينجم عرق النسا عن نمو أورام داخل أو على طول الحبل الشوكي أو العصب الوركي ، قد يضغط على الأعصاب التي تتفرع عن الحبل الشوكي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد سفره لـ العلاج .. أعراض لا تتوقعها لمرض محمود الخطيب

يصيب الرجال أيضا.. أسباب غير متوقعة وراء الإصابة بـ عرق النسا.. تعرفوا عليها

أحذرى هذه العادات تعرضك لخطر الإصابة بألم الظهر

وضع المحفظة فى الجيب الخلفى يهدد صحة الرجال

ترشيحاتنا

خبير اقتصادي: انخفاض الدولار يعزز فرص الاستثمار فى مصر

سكتة قلبية.. لص يتسبب في وفاة سيدة ثلاثينية أثناء سرقتها

نهاية مأساوية بسبب التابلت.. طفل يفتدي أخته الرضيعة بحياته بعد اندلاع حريق بمنزلهما

في ذكرى وفاته.. محسن سرحان وُلد ببورسعيد وتركها للعمل بوزارة الزراعة

شاهد.. ماذا طلبت ملكة جمال روسيا من محمد صلاح

بيلوسي تستعد للانقضاض.. هل نجا عنق ترامب بالفعل من مقصلة العزل؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انهيار الفنانة هبة السيسي في عزاء والدتها بالحامدية الشاذلية.. صور

سكتة قلبية.. لص يتسبب في وفاة سيدة ثلاثينية أثناء سرقتها

أب مصاب بالسرطان يقتل ابنه المراهق.. والسبب مؤلم.. تفاصيل