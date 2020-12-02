5 أسباب غير متوقعة وراء الإصابة بعرق النسا

نتيجة ضغط عصبي مباشر ، أو التهاب ، أو استجابة غير طبيعية للجهاز المناعي للجسم ، أو مزيج من كل هذه العوامل.

ووفقًا لما قدمه موقع spine health، تشمل الأسباب الشائعة لعرق النسا ما يلي:





القرص الغضروفي القطني





تشير الأبحاث إلى أن ما يصل إلى 90٪ من عرق النسا ناتج عن انزلاق غضروفي قطني، يضغط القرص الغضروفي عادةً على واحد أو أكثر من جذور الأعصاب الشوكية (L4-S3) التي تشكل العصب الوركي، ويمكن أن يتسبب القرص الغضروفي القطني في حدوث عرق النسا بطريقتين:





ضغط مباشر





يمكن أن يحدث الضغط المباشر على العصب الوركي عندما ينتفخ القرص القطني (اضطراب احتواء القرص) أو عندما تتسرب المادة الداخلية الرخوة للقرص أو تنفتق عبر اللب الخارجي الليفي (اضطراب القرص غير المحتوي) والضغط على العصب .





التهاب الكيميائية





قد تتسرب مادة كيميائية حمضية من مادة القرص (هيالورونان) وتسبب التهابًا وتهيجًا في المنطقة المحيطة بالعصب الوركي، قد يضغط القرص الغضروفي على العصب الوركي من جانب واحد ، مما يتسبب في ظهور أعراض في ساق واحدة ، أو قد ينتفخ القرص أو ينفتق من كلا الجانبين ، مما يسبب أعراضًا في كلا الساقين (عرق النسا الثنائي). قد يكون قد يضغط القرص الغضروفي على العصب الوركي من جانب واحد ، مما يتسبب في ظهور أعراض في ساق واحدة ، أو قد ينتفخ القرص أو ينفتق من كلا الجانبين ، مما يسبب أعراضًا في كلا الساقين (عرق النسا الثنائي). قد يكون عرق النسا الثنائي ناتجًا أيضًا عن انفتاق قرصين متجاورين على كلا الجانبين ، على الرغم من أن هذا الاحتمال نادر الحدوث.





تضيق العمود الفقري القطني

تضيق العمود الفقري هو تضيق القناة الشوكية وهو شائع نسبيًا لدى البالغين الأكبر من 60 عامًا، 8 تشير الأبحاث إلى أن ضيق العطلة الجانبي قد يكون شائعًا في التسبب في عرق النسا لدى كبار السن.



انزلاق الفقار

يحدث الانزلاق الفقاري عندما يتسبب كسر إجهاد صغير في انزلاق جسم فقري إلى الأمام على جسم آخر، على سبيل المثال ، قد تنزلق الفقرة L5 للأمام فوق فقرة S1، قد ينتج عرق النسا عن ضغط العصب بعد انهيار مساحة القرص والكسر والانزلاق الأمامي للجسم الفقري، قد يسبب الانزلاق الفقاري عرق النسا الثنائي وهو أكثر شيوعًا عند البالغين الأصغر سنًا.







