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حصيلة إصابات كورونا تتجاوز 700 ألف في كندا

الأحد 17/يناير/2021 - 06:56 ص
حصيلة إصابات كورونا
حصيلة إصابات كورونا تتجاوز 700 ألف في كندا
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أ ش أ
أعلنت السلطات الصحية الكندية، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 702 ألف و 183 شخصا فيما بلغت حصيلة الوفيات 17 ألفا و 865 حالة.

ذكرت ذلك النبأ قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأحد،، نقلا عن السلطات الصحية الكندية.

وكانت السلطات الصحية الكندية أعلنت الأسبوع الماضي عن إصابة شخص في مقاطعة ألبيرتا بكورونا الجنوب إفريقي.

وقالت كبيرة مسؤولي الصحة الطبية بالمقاطعة دينا هينشو : "لا يوجد دليل في الوقت الحالي على انتقال السلالة المتحورة من الفيروس لأشخاص آخرين"، معربة عن اعتقادها أن العدوى انتقلت للمصاب أثناء سفره.
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