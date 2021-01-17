حصيلة إصابات كورونا تتجاوز 700 ألف في كندا

أعلنت السلطات الصحية الكندية، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 702 ألف و 183 شخصا فيما بلغت حصيلة الوفيات 17 ألفا و 865 حالة.





ذكرت ذلك النبأ قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأحد،، نقلا عن السلطات الصحية الكندية.





وكانت السلطات الصحية الكندية أعلنت الأسبوع الماضي عن إصابة شخص في مقاطعة ألبيرتا بكورونا الجنوب إفريقي.



