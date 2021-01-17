بعد اقتحام الكونجرس.. فيسبوك يتخذ إجراءً جديدا خشية أعمال العنف

أعلنت شركة "فيسبوك، حظرا مؤقتا للإعلانات التي تروج لملحقات الأسلحة ومعدات الحماية، وسط تداعيات أعمال الشغب في 6 يناير في مبنى الكابيتول وقبل أيام من تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.









ووفقًا لموقع "ذا هيل" الأمريكي، قالت الشركة في بيان لها، إن الحظر سيكون ساري المفعول بعد يومين على الأقل من تنصيب بايدن، في 22 يناير "بدافع الحذر الشديد".





وأوضحت الشركة في بيانها: "لقد حظرنا بالفعل الإعلانات عن الأسلحة والذخيرة وتحسينات الأسلحة مثل كاتمات الصوت، لكننا سنحظر الآن أيضًا إعلانات الملحقات مثل خزائن الأسلحة والسترات وحافظات البنادق في الولايات المتحدة".









وجاءت خطوة الحظر بعد تعرض فيسبوك لانتقادات بعد نشر إعلانات تروج لمعدات عسكرية، واقتحام مبنى الكابيتول، ومعلومات مضللة عن الانتخابات.





بالإضافة إلى ذلك، كتب ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي وأربعة محامين، رسائل إلى الرئيس التنفيذي لفيسبوك يطالبونه بوقف الإعلان عن السلع العسكرية والمعدات التكتيكية بشكل دائم.