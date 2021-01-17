ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

في ذكرى وفاتها.. ماذا قدمت فاتن حمامة للمرأة المصرية.. التفاصيل

الأحد 17/يناير/2021 - 12:01 م
فاتن حمامة
فاتن حمامة
Advertisements
فرح علاء الخولي
قال المؤرخ الفني محمد شوقي، إن فاتن حمامة تعد أيقونة من أيقونات الزمن الجميل، وليست مجرد أيقونة من أيقونات السينما المصرية، لافتا إلى أنها بدأت السينما وهي طفلة لم تتجاوز الـ 20 عاما في أول فيلم لها "يوم سعيد" في عام 1949، وحققت صدى كبير جدا أمام جماهير ونقاد السينما.


وأضاف محمد شوقي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التليفزيون المصري، أن فاتن حمامة تطورت وصعدت بسرعة كبيرة لتقدم وتمثل أمام عمالقة الشاشة العربية، وأنها كانت وسط مجموعة من الفنانات العظيمات في السينما بذلك الوقت، ولكنها استطاعت أن تثبت موهبتها وقدرتها الفنية المتميزة.


وأوضح أن فاتن حمامة تعاملت مع كبار مخرجي السينما، وتصدرت شباك تذاكر السينما لفترة لا بأس بها تجاوزت الـ 25 عاما من النجاح، مؤكدا أن فاتن حمامة كانت تنادي بقيمة المرأة وتعزز بأفلامها مناصرتها للمرأة المصرية، وتناقش أيضا قضايا المرأة بكل الصور الإيجابية والسلبية ومن ضمن تلك الأفلام "دعاء الكروان"، و"أريد حلا"، و"الحرام"، و"أفواه وأرانب".


وتحل اليوم ذكرى وفاة سيدة الشاشة العربية الفنانة فاتن حمامة، التي تعد واحدة من أهم فنانات السينما المصري.


فاتن حمامة تزوجت من المخرج عز الدين ذو الفقار عام 1947 ولكن انتهت علاقتها به بعد مرور سبع سنوات على هذه الزيجة لتتزوج بعدها بعام واحد من عمر الشريف واستمرت هذه الزيجة لسنوات ولكنها انتهت بالطلاق.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

رجاء حسين: فاتن حمامة يصعب تقليدها.. وهند رستم قدّمت الإغراء بشياكة.. فيديو

في ذكرى وفاة صلاح ذو الفقار.. تعرف على عدد زيجاته وأبنائه

فى ذكرى رحيلهما.. أسرار في حياة صلاح ذو الفقار وسناء جميل

في عيد ميلادها الـ 90.. محطات في حياة كوثر شفيق

في ذكرى وفاة فاتن حمامة.. تعرف على عدد زيجاتها

ترشيحاتنا

ينتشر في 210 دول والعراق الأولى عربيا.. إصابات كورونا في العالم تتجاوز الـ 93 مليونا

بعد حفل زفافهما.. 10 صور تكشف عن زوجة نادر حمدي

عاجل.. سلطنة عمان تقرر إغلاق المنافذ البرية بسبب تفشي كورونا

رسميا.. بدء العمل بقانون انتظار المركبات في الشوارع.. تفاصيل

فضيحة أمريكية.. حقيقة تمويل دول ومنظمات أجنبية لأحداث الكونجرس

شاهد.. عماد متعب مع شيكابالا في زفاف نادر حمدي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيسان تطرح قشقاى موديل 2021 الهجين للاسواق الاوروبية

بفستان مخملي.. ميريهان حسين تستعرض أناقتها في حفل زفاف نادر حمدي

شاهد.. أسعار ومواصفات بي ام دبليو 320 فى السوق المصرية