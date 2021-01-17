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أخبار البلد

تعليمات جديدة من وزارة الصحة لكبار السن والحوامل: اشتغلوا من البيت

الأحد 17/يناير/2021 - 12:28 م
صدى البلد
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محمد غالي
أعلنت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الإرشادات والتعليمات الجديدة الخاصة بفيروس كورونا المستجد لأصحاب العمل لحماية الموظفين العاملين لديها والحد من انتشار العدوى داخل المؤسسات.

وأوضحت الوزارة الإرشادات كالتالي:
 يجب وضع سياسات وإجراءات لعزل الأشخاص الذين لديهم أعراض على الفور، وذلك بغرفة منفصلة أو حاجز مؤقت.
 
 تشجيع أصحاب الأمراض المزمنة وأمراض نقص المناعة وكبار السن والحوامل على العمل من المنزل.

لا بد من تشجيع الاجتماعات الافتراضية والعمل على منع التجمعات بالأماكن المغلقة.

ضرورة وجود مصادر تهوية جيدة بالغرف لضمان التهوية السليمة في الأماكن خاصة أننا في فصل الشتاء.

توزيع المكاتب وإعادة توفير مساحات بين الموظفين لضمان تحقيق التباعد الاجتماعي أمر مهم جدًا.
 
ضرورة حفظ المسافات الشخصية بين الزملاء وتحقيق عملية التناوب بين الموظفين في العمل.
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