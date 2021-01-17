استمرار أعمال التطهير والتعقيم بمدن مطروح لمواجهة فيروس كورونا

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استمرار جهود التطهير والتعقيم بنطاق المحافظة ضمن الاجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.









حيث استمرت جهود رجال المنطقة الغربية العسكرية فى الدفع بعربات التعقيم المتحركة وأطقم التطهير المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير اللازم لعدد من المواقع والمنشآت بنطاق المحافظة ومنها بمدينة مرسى مطروح بالتنسيق مع مجلس مدينة مرسى مطروح وإدارة الأزمات بالديوان العام.





وشملت أعمال التطهير مبني مجمع المحاكم ومبنى مجلس المدينة ومحطة السكة الحديد ومبني التأمين الصحي، مديرية التموين والقوي العاملة وكذلك سوق ليبيا.. يأتى ذلك ضمن خطة الوقاية الشاملة التى تنتهجها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.





من ناحية أخرى كثف مجلس مدينة سيوة مساء أمس أعمال رش وتطهير الشوارع والأرصفة وواجهات المحال التجارية بوسط المدينة، وشارع أنور السادات، والرمل، كما تم رش وتطهير مركبات المواطنين عشوائيًا بنطاق ميدان السوق، والرمل، ومدخل المدينة وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.



