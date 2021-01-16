على غرار التمور.. مطروح تبحث إقامة مهرجان الهجن مع الإمارات..صور

بعد النجاح الكبير الذى حققه مهرجان التمور بواحة سيوة والذى تم بالتعاون مع جائزة خليفة الاماراتية والذى تسبب فى تسليط الضوء على المقومات السياحية والزراعية بالواحة تبحث محافظة مطروح بالتعاون مع دولة الامارات استضافة مهرجان الهجن بمطروح على غرار سباقات الهجن التى تقام بسيناء والاسماعيلية.





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واستقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشيخ عبدالله المهيري رئيس الاتحاد الدولى لسباقات الهجن بدوله الإمارات ورئيس اتحاد سباقات الهجن بحضور النائب جمال الشوري لبحث تنظيم سباق للهجن بمطروح.

وتم الاتفاق على تنظيم اول سباق للهجن بمطروح وتم معاينه ثلاثة اماكن بالسلوم وسيدى برانى لاختيار المكان الأنسب.

اكد الشيخ عبدالله المهيري بأن نوعيه الجمال بمطروح من النوع الاصيل ولا يحمل اى خلط او هجين من أنواع اخري ويحتاج ذلك الى تدريب وسوف نوفر الامكانيات اللازمه لاقامه اول سباق للهجن بمطروح من هذا النوع وتوفير المكان المناسب ذلك مع الاستفادة من اى خبرات موجودة .

وتم إهداء المحافظه عدد 20 جهازا آليا يوضع على ظهر الجمال للمساعدة فى التدريب مؤكدا ان اجواء مطروح والبيئه منطقه جاذبة لمثل تلك السباقات مع بحث اقامه اول ناد لسباق الهحن بالمحافظة.

وأكد المحافظ على عمق العلاقات التى تربط الشعبين المصري والاماراتى منذ قديم الزمن مرحبا بضيوف مطروح ومؤكدا وضع كل امكانيات المحافظه لانجاح هذا المهرجان الذي سوف يسوق للمحافظه ووضعها على خريطه هذا النوع من السباقات مؤكدا انه معجب بالفكرة منذ حضوره سباق الهجن فى شرم الشيخ حضر اللقاء الدكتور حمد خالد شعيب عضو نادى سباق الهجن ورئيسا مدينه النجيله وبرانى والنائب السابق مهدى العمدة .