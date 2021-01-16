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محافظات

رئيس مدينة سيوة: زيادة كبيرة في أعداد السائحين للواحة فى عام 2020

السبت 16/يناير/2021 - 02:05 م
السياحة في واحة سيوة
السياحة في واحة سيوة
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ايمن محمود
أكد العميد عصام عبدالغنى رئيس مركز ومدينة سيوة ان عام ٢٠٢٠شهد زيارة اعداد كبيرة من دول جنوب شرق اسيا والامريكيتين  على زيارة واحة سيوة مما يعكس رغبة المصريين والاجانب في قضاء عطلاتهم بواحة سيوة ذات الجو المعتدل والتنوع في الانماط السياحية بها سواء الاثرية او الترفيهية او العلاجية او رحلات السفارى.السياحة الداخلية.



واضاف رئيس مركز ومدينة سيوة ان السياحة الداخلية فضلت واحة سيوة خلال عام ٢٠٢٠ باعداد تفوق عام ٢٠١٩ ما يعكس ماتحظى به سيوة من اهتمام جعلها في مصاف المدن ذات الجاذبية .

واشار ان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قد شهد العديد من الفاعليات التى كان لها مردود ايجابى في زيادة الحركة السياحية منها المشاركة في المارثون الرياضى مع الوفود الاعلامية، والشباب بسيوة، وافتتاح قلعة شالى الاثرية ، ودعمه اللامحدود لمشاركة ابناء سيوة بمنتجاتهم في معرض تراثنا .


يذكر أن واحة سيوة الواقعة بمحافظة مطروح، تعد  واحدة من بين أشهر مقاصد السياحة فى العالم، حيث تنفرد بالعديد من المقومات بما تحويه من آثار تاريخية وحضارية متنوعة، ومناخها الدافئ فى الشتاء، فضلا عن تربتها الخصبة ومياهها الجوفية العذبةو تبعد واحة سيوة عن محافظة مطروح بحوالي 300 كيلو متر .

و تضم معالم اثرية عديدة اهمها «معبد آمون» الذي بني في عصر الاسرة الـ 26، وبه توجد قاعة الاسكندر الاكبر،  وهناك أيضًا معبد امون للتنبؤات والذي لم يكتشف بأكمله والذي يعتبر واحدا من أهم الأماكن في سيوة 
 
جبل الموتي هو احد أهم معالم واحة سيوة الأثرية، وهو يضم العديد من المقابر المنحوتة في باطن الجبل، والتي لا تقل أهمية من الناحية الأثرية عن منطقة وادي الملوك والملكات في الاقصر، والذي يعتبر أحد أهم المقاصد السياحية علي خريطة السياحة في العالم..
 
وهناك ايضًا شالي القديمة.. وهي مدينة سيوة القديمة التي تتمثل في قلعة لها بابان احدهما إلي جهة الشمال والآخر إلي جهة الجنوب بعيدًا عن التاريخ هناك جمال الحاضر علي أرض سيوة، والذي يتمثل في أشجار النخيل الكثيرة المتناثرة علي مرمي البصر، والنباتات الكثيرة، والطيور النادرة التي تجذب إهتمام الزائرين لتعدد اشكالها والوانها.
 
كما أنه علي أرض سيوة هناك أكثر من 300 عين للمياه.. بعضها مالح والآخر عذب، وهناك عيون للمياه الساخنة، وأخري للمياه الباردة، تجاور هذه العيون وقربها من بعضها البعض رغم اختلاف درجة عذوبتها.. وتباين درجات حرارتها دفع خبراء البيئة لاعتبارها أحد عجائب الطبيعة.

رئيس مدينة سيوة: زيادة كبيرة في أعداد السائحين للواحة فى عام 2020
رئيس مدينة سيوة: زيادة كبيرة في أعداد السائحين للواحة فى عام 2020
رئيس مدينة سيوة: زيادة كبيرة في أعداد السائحين للواحة فى عام 2020
رئيس مدينة سيوة: زيادة كبيرة في أعداد السائحين للواحة فى عام 2020
رئيس مدينة سيوة: زيادة كبيرة في أعداد السائحين للواحة فى عام 2020
رئيس مدينة سيوة: زيادة كبيرة في أعداد السائحين للواحة فى عام 2020
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