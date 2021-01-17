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أخبار العالم

40 غارة روسية تدك مواقع داعش في سوريا

الأحد 17/يناير/2021 - 02:40 م
40 غارة روسية تدك
40 غارة روسية تدك مواقع داعش في سوريا
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قسم الخارجي
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بتحليق طائرات حربية روسية بشكل مكثف في أجواء البادية السورية، وسط ضربات جوية مستمرة على مناطق انتشار تنظيم داعش الإرهابي ضمن مثلث حلب- حماة – الرقة.


وأوضح المرصد السوري أن تلك الطائرات شنت أكثر من 40 غارة جوية منذ ما بعد منتصف الليل وحتى اللحظة.


على صعيد متصل، تواصل قوات الجيش السوري والدفاع الوطني، وقوات الفيلق الخامس ولواء القدس الموالين لروسيا، عمليات تمشيط البادية بين دير الزور وحمص، وذلك لتأمين الطريق الواصل بين المحافظتين.


ونشر المرصد السوري أمس، السبت، أن قوات مشتركة من "لواء القدس والفيلق الخامس" الموالين لروسيا وميليشيا الدفاع الوطني، بدأت صباح أمس السبت، بحملة أمنية جديدة ضمن البادية السورية، وذلك بهدف تأمين طريق دير الزور – حمص بعد تصاعد نشاط تنظيم "داعش" هناك عبر كمائن كثيرة تسببت بمقتل وجرح العشرات.


ونقل المرصد السوري عن مصادر له قولها إن عمليات التمشيط بدأت انطلاقًا من كباجب والشولا غربي دير الزور وصولًا إلى السخنة، وسط مشاركة جوية من قبل مروحيات روسية بعمليات التمشيط.


يشار إلى أنه 30 من ديسمبر الماضي، استهدف تنظيم داعش في كمين محكم 3 حافلات تقل عناصر من المسلحين الموالين للنظام و”الفرقة الرابعة”، في بادية الشولا على طريق حمص – دير الزور، ما أدى إلى مقتل 39 عنصرا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.


كما استهل التنظيم العام الجديد بكمين آخر نفذه يوم أمس، عبر استهدافه لحافلة وسيارات وصهاريج وقود على طريق دمشق – الرقة قرب منطقة وادي العزيب، الأمر الذي أدى إلى مقتل 12 من عناصر قوات النظام والميليشيات الموالية لها، بالإضافة لاستشهاد 3 مدنيين بينهم طفلة.
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