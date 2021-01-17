ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

اقتصاد السعودية.. مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا بختام تعاملات اليوم

الأحد 17/يناير/2021 - 10:01 م
الأسهم السعودية
الأسهم السعودية
Advertisements
قسم الاقتصاد
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم الأحد 17 يناير 2021، منخفضًا 23.78 نقطة ليقفل عند مستوى 8874.90 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.2 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 240 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 345 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 61 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 126 شركة على تراجع.

اقرأ أيضا:

وكانت أسهم شركات أميانتيت، وأسمنت ينبع، وريدان، والباحة، وأسمنت العربية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أنابيب، واكسا التعاونية، وداريه ريت، وملاذ للتأمين، والوطنية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.37% و 2.20%.

فيما كانت أسهم شركات ريدان، والإنماء، والباحة، وكيمانول، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات ريدان، ووفرة، والباحة، وأبو معطي، والشرقية للتنمية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 711.86 نقطة ليقفل عند مستوى 25824.55 نقطة، وبتداولات بلغت 32 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 245 ألف سهم تقاسمتها 993 صفقة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

اقتصاد السعودية.. مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا اليوم الثلاثاء

اقتصاد السعودية.. مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا بختام تعاملات اليوم

اقتصاد السعودية.. مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا بتعاملات اليوم

اقتصاد السعودية.. مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا عند مستوى 8644.47 نقطة

بتداولات 9.8 مليارات ريال .. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق تعاملات اليوم مرتفعًا

اقتصاد السعودية.. مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا

ترشيحاتنا

النائب العام يأمر بإحالة ثلاثة متهمين إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ لتوليهم قيادة بجماعة المرابطون الإرهابية

لامع.. شاهد فستان هنا الزاهد في حفل زفاف نادر حمدي

بعد تصدرها تريند.. إطلالات لـ شيماء سيف تخطف الأنظار بجمالها

الإفتاء: زواج التجربة قيد الدراسة بجميع جوانبه تحت عدة لجان داخل الدار

هجوم حاد من رواد السوشيال ميديا.. ظهور غريب لعريس وعروسة والمعازيم بالأرواب

هديكي بالجزمة .. تفاصيل فيديو إساءة رئيس حي ثالث الإسماعيلية لمواطنة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور جديدة من الفرح.. شاهد| نادر حمدى برفقة زوجته

لسه فى العمر بقية.. تطورات الحالة الصحية لـ منى إش إش

بعد فستانها الأخير.. 10 صور لـ ميريهان حسين عرضتها للانتقاد