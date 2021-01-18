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اقتصاد

اقتصاد السعودية.. حجب متجرين إلكترونيين خالفا نظام التجارة الإلكترونية

الإثنين 18/يناير/2021 - 01:03 ص
وزارة التجارة السعودية
وزارة التجارة السعودية
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قسم الاقتصاد
حجبت وزارة التجارة السعودية متجرين إلكترونيين خالفا نظام التجارة الإلكترونية عبر تقديم عروض وهمية للمستهلكين وعدم تسليم منتجاتهما للمشترين خلال الفترة المحددة نظامًا وفقًا لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، كانت الوزارة قد تلقت شكاوى من مستهلكين حول متجر إلكتروني يختص ببيع الأجهزة الإلكترونية واصل تنفيذ عمليات البيع وتأخير تسليم البضائع المباعة للمشترين خلال المدة المحددة.

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وحجبت الوزارة الموقع الإلكتروني للمتجر بالتعاون مع المنصة المنشئة له، إلى جانب مواصلتها معالجة الطلبات المتأخرة للمشترين حيث تتم عملية معالجة 329 طلبا بإجمالي مبيعات تزيد عن 700 ألف ريال.

كما حجبت متجرا إلكترونيا دون ترخيص لتقديمه عروضًا وهمية لبيع أجهزة الهواتف الذكية بالتقسيط عبر موقعه الإلكتروني، مستدرجًا المشترين للحصول على دفعة مقدمة من القيمة الإجمالية ومن ثم حظرهم فور تحويل المبلغ المطلوب.

وفور رصد الوزارة تورط المتجر في خداع وتضليل المستهلكين وادعاء الحصول على ترخيص مزاولة نشاط البيع بالتقسيط حجب موقعه الإلكتروني.

وأكدت وزارة التجارة رصدها ومتابعتها المستمرة لمخالفات المتاجر الإلكترونية وفقًا لاختصاصها في حماية وحفظ حقوق المستهلكين وإيجاد بيئة تجارية منافسة وعادلة وإيقاع العقوبات النظامية على المتاجر المخالفة والتي تصل إلى غرامة مليون ريال وحجب وإغلاق المواقع المخالفة والمنع من مزاولة النشاط.
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