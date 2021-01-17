زاهي حواس: كل اكتشافات سقارة بواسطة بعثات مصرية.. فيديو

أكد الدكتور زاهي حواس عالم الآثار ووزير الآثار، أن كل الاكتشافات التي تمت بسقارة كلها بواسطة بعثات مصرية.





وتابع خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج"على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم اكتشاف المعبد الذي كان يقدم فيه القرابين للملكة.









وأردف أنه تم اكتشاف العديد من الآثار في سقارة لأنه تم بناء العديد من مقابر الدفن بها وكانت جبانة قديمة.





وأشار إلى أنه تم العثور على اكتشافات أثرية مهمة داخل منطقة سقارة، لافتا إلى أن الاكتشافات في منطقة سقارة بدأت عام 2010 باكتشاف هرم ارتفاعه 15 مترًا.