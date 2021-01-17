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محافظات

محافظ الفيوم ومدير الأمن يوافقان على فتح شارع مركز شرطة أبشواي أمام المارة والمواطنين

الأحد 17/يناير/2021 - 10:23 م
شارع مركز شرطة أبشواي
شارع مركز شرطة أبشواي
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الفيوم - نبيل أبو السعود

وجه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، واللواء رمزي المزين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، بإعادة فتح طريق شارع المركز بأبشواي أمام المارة والمواطنين، في استجابة للمطالب الجماهيرية والشعبية بمركز أبشواي.


صرح المهندس مراد مسعود، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، بأن محافظة الفيوم تحظي بقيادة تنفيذية وأمنية قوية وواعية  وسريعة الاستجابة لمطالب الأهالي والمواطنين.


وأضاف مسعود أنه تم افتتاح شارع مركز شرطة أبشواى بعد إغلاقه سنوات طويلة بعد أحداث الانفلات الأمني وانتشار الفوضي بالبلاد عام 2011.


ويأتي القرار ليعكس مدي الترابط والتعاون بين محافظة الفيوم والوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي وبين الأجهزة الأمنية بالمحافظة والمركز وبين الأهالي والمواطنين.


وأكد رئيس المركز أن القرار جاء بناءً على مذكرة الوحدة المحلية المقدمة من رئيس المركز إلى الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم بأهمية الشارع باعتباره شريان مروري وحيوي بالمدينة يصل لمستشفى ابشواي المركزي.

وتمت معاينة الموقع والشارع من قبل رئيس المركز، بحضور نائب مدير أمن الفيوم واللواء أشرف عبد العزيز مساعد مدير الأمن والعميد محمد جلال مأمور المركز، وسيتم رفع كفاءة وصيانة الشارع ورصفه طبقا لحالته.


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من جانب آخر، شبّ حريق هائل في إحدى الوحدات السكنية ببرج سيتي بمدينة دلة بمحافظة الفيوم، والتهمت النيران كافة محتويات الوحدة السكنية من الأثاث والأجهزة الكهربائية. 


وتلقى العميد أمير السحلي، مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، إخطارًا من الحماية المدنية بالفيوم بالحريق.


انتقل إلى مكان الحريق 3 سيارات من أدارة الحماية المدنية بالفيوم، وتم استخدام السلم الكهربائي للوصول إلى الوحدة السكنية بالدور الثامن بالبرج السكني، وتمكن رجال الحماية المدنية من أطفاء الحريق، والسيطرة عليه قبل امتداده إلى باقي الوحدات السكنية


وتبين من التحقيقات التي أشرف عليها المقدم حسين فؤاد رئيس مباحث قسم شرطة أول الفيوم، أن الحريق شب في إحدى الوحدات السكنية بحي دلة بمدينة الفيوم، ويرجّح أن سبب الحريق ماس كهربائي.


وتحرر محضر بالحريق، وأحيل إلى النيابة  العامة التي تولت التحقيق. 

محافظ الفيوم ومدير الأمن يوافقان على فتح شارع مركز شرطة أبشواي أمام المارة والمواطنين
محافظ الفيوم ومدير الأمن يوافقان على فتح شارع مركز شرطة أبشواي أمام المارة والمواطنين
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