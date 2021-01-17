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شاهد.. أحمد موسى ينزل مقبرة مع زاهي حواس على بعد 14 مترا تحت الأرض

الأحد 17/يناير/2021 - 10:24 م
احمد موسى
احمد موسى
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حمزة شعيب
نزل الإعلامي أحمد موسى، مع عالم الآثار الكبير زاهي حواس، داخل مقبرة أثرية على بعد 14 مترًا تحت الأرض، بمنطقة آثار سقارة.

وقال حواس خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن أحد ضباط الجيش تم دفنه في التابوت، مع البلطة، التي كانت معه في منطقة سقارة.

وأوضح أنه سقط على رأسه حجر وزنه 25 كيلو، أثناء الحفر عن آثار فأشاع البعض أنها لعنة الفراعنة، مؤكدا أنه لا صحة لما يشاع عن لعنة الفراعنة.

وأضاف عالم الآثار الكبير زاهي حواس:"لدينا نوعين من العمال الأثريين الأول مدرب على الحفر، والثاني يحمل الفأس".

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