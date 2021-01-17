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كفاءة المحرك لا تقل عن 70%.. شروط ومعايير إحلال السيارات للعمل بالغاز.. فيديو

الأحد 17/يناير/2021 - 10:26 م
رئيس شركة غازتك
رئيس شركة غازتك
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داليا أحمد
قال  المهندس عبدالفتاح فرحات رئيس شركة غازتك إنه تم تحويل 330 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، وسيتم تحويل من 50 إلى 70 الف سيارة  أخرى سنويا للعمل بالغاز الطبيعى. 

وأشار إلى إنشاء 325 محطة للغاز الطبيعى فى سنة 2021 وهناك خطة لمضاعفة العدد فى الفترة القادمة.

وأوضح، خلال لقائه على تلفزيون "الحياة" ،أنه يوجد حتى الآن 225 محطة تمويل سيارات بالغاز الطبيعى و88 مركز تحويل السيارات. 

وأضاف آن القرارات التى اتخذت فى منتصف 2019 لزيادة سعر الوقود كان لها دور كبير فى إقبال الناس لتحويل السيارات للعمل بالغاز وانعكس بزيادة التحويلات.

وأشار إلى أن خطوات التحويل تشمل أنه يتقدم المواطن بسيارته مصطحبا صورة البطاقة وصورة الرخصة وإيصال غاز أو كهرباء أو ماء سارى حتى يتم التعاقد ويتم الكشف عن السيارة ولابد أن تكون كفاءة المحرك لا تقل عن 70 % ولا يوجد فرق فى موديل السيارة ويتم تحديد موعد للتحويل ويتم مراجعة السيارة قبل التحويل ، ويستغرق التحويل من ساعتين إلى 4 ساعات.

استكمل عبدالفتاح فرحات  ، أنه يتم تمويل السيارة بالغاز و الكشف عن أى تسريب فى الوصلات والتأكد من آمنها ويتم تحويلها بالمواصفات المصرية والدولية وبشروط الآمان اللازمة ، مضيفًا أن هناك تعليمات للسائق لكيفية التعامل معها ووجود مفتاح للتحويل من غاز لبنزين.

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