ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مصر والأردن لهما نفس الوجهة.. مسؤول أردني سابق: مصر هي الضلع الأساسي في المعادلة العربية

الإثنين 18/يناير/2021 - 07:02 ص
صدى البلد
Advertisements
أسامة علي
قال وزير الاعلام الأردني الأسبق ناصر القلاب، إن زيارة الرئيس السيسي للأردن اليوم تأتي في إطار العلاقات المصرية الأردنية المتماسكة والاخوية في كافة المجالات في جميع المراحل قائلا: "الرئيس السيسي يأتي اليوم لبلده الثاني الاردن فالقضية ليست فقط قضايا سياسية اأو اقتصادية مطروحة لكنها تشريف من قبل الشعب المصري العزيز لشعب الأردن".

وتابع القلاب، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلًا: "هناك قضايا متعددة في المرحلة الحالية تشهد نقاشات وتفاهمات ومصر والاردن دائمًا في اتجاه واحد سياسيًا وبشكل تكاملي من الناحية الاقتصادية في كافة مراحل العلاقات خاصة أن المنطقة الان تعيش أوضاع غير عادية فهناك تهديدات لخنق دول عربية في مقدمتها العراق ولبنان وسوريا واليمن عبر إيران بالاضافة لليبيا تشهد الأخرى تدخلات كبيرة ولذلك تأتي القمة في توقيت بالغ الاهية كون مصر هي الضلع الاساسي في المعادلة العربية والجميع يعرف ذلك فهي الأخت الكبرى واللاعب الاكبر في المنطقة وهذا موجود في موروثات الشعوب وليس الحكومات فقد فعندما يصل الرئيس المصري للاردن ينعكس ذلك على الشعب الأردنى.


وأكد أن الأهمية الكبرى لزيارة اليوم تأتي في إطار توحيد الراأي العربي الذي يشهد تشتتًا في السنوات الاخيرة قائلا: "هناك مشاكل كبيرة في الوطن العربي وبعض البلدان العربية لديها خلافات ومشاكل بينها وبين اشقائها العرب ومن ثم يجب توحيد الموقف العربي وجمع شتاته سواء سياسيًا أو إقتصاديًا بالاضافة للتحديات العالقة في المنطقة والتي تطل علينا".


وأتم: " زيارة الرئيس للاردن تمثل زيارة للشعب المصري لعمان ..فالقاء لقاء أعمال يحمل أجندة مهمة في ضوء تطورات الارهاب في المنطقة ومشاكل التدخلات الخارجية في شؤون البلدان العربية".


وحول القضية الفلسطينية والمصالحة والانتخابات المنتظرة وتحديات وجود إدارة بايدن الجديدة والتي من الممكن أن تكون بابًا لحلحلة القضية في أعقاب ترامب قال :"هذا الملف لاخلاف عليه وهي قضية متفق عليها بشكل كامل بين الجانبين الأردني والمصري بالاضافة لاصحاب القرار في السلطة الفلسطينية والموقف الاردني واضح أنه مساند للقضية الفلسطينية بكامل الدعم وهو متفق كموقف مع مصر عبر حدود إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وبخلاف هذا الحل لن سير الامور إلى الامام ولابد أن يعي الاسرائيليون ذلك حيث أن دون قيام هذه الدولة وعاصمتها القدس الشرقية لن يكون هناك حلًا سواء في عهد بنيامين أو غيره فهذا موقف متفق عليه من قبل مصر والأردن.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الأولى منذ أشهر.. الرئيس الفلسطيني يبدأ جولة خارجية إلى مصر والأردن

مصر تراهن على عقد مؤتمر للسلام في الشرق الأوسط مطلع العام الجديد.. تحركات دولية وعربية لتهيئة الأجواء.. اتفاق مصري أردني على ضرورة العودة للمفاوضات.. ومصادر: اتصالات أجراها الرئيس بأطراف إقليمية عدة

الدعم العربي.. رياض المالكي: التنسيق الثلاثي بين مصر والأردن وفلسطين نقطة ارتكاز لشعبنا

وزير أردني سابق: اجتماع الرباعية بالقاهرة خطوة نحو تحريك الجمود في مسار السلام

اليوم في القاهرة.. وزراء خارجية "الرباعية" يبحثون تنسيق المواقف لاستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.. مصر تراهن على عقد مؤتمر دولي للسلام بداية ولاية بايدن.. وحوار عربي عربي للتوافق

قبيل اجتماع القمة الرباعية.. وزيرا خارجية مصر والأردن يؤكدان توافق الرؤى في مختلف القضايا

ترشيحاتنا

مفاجأة.. مخاوف أمريكية من حدث خيانة من داخل قوات الحرس الوطني

الصحة تكشف تأثير لقاح كورونا على كبار السن

كل واحد يخليه في نفسه.. شريف مدكور يتقدم ببلاغ ضد متابع قام بسبه

بعد آخر تحديث.. أسعار العملات العربية اليوم الإثنين 18-1-2021

مفاجأة في قائمة المرشحين لخوض انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك القادمة

الأب الجاحد.. قتل ابنه بطريقة بشعة واستخدم هذا السلاح في الجريمة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضحك هستيري على زوجها.. لقطة عفوية للأميرة ديانا خلال جولة ملكية

تجاهل القطار.. سائق يتوقف بسيارته على القضبان الحديدية لسبب غريب.. صور

بعد مطاردة سارق هاتفها المحمول.. رصاصة قاتلة تنهي حياة امرأة ثلاثينية