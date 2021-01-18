مصر والأردن لهما نفس الوجهة.. مسؤول أردني سابق: مصر هي الضلع الأساسي في المعادلة العربية

قال وزير الاعلام الأردني الأسبق ناصر القلاب، إن زيارة الرئيس السيسي للأردن اليوم تأتي في إطار العلاقات المصرية الأردنية المتماسكة والاخوية في كافة المجالات في جميع المراحل قائلا: "الرئيس السيسي يأتي اليوم لبلده الثاني الاردن فالقضية ليست فقط قضايا سياسية اأو اقتصادية مطروحة لكنها تشريف من قبل الشعب المصري العزيز لشعب الأردن" .





وتابع القلاب، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلًا: "هناك قضايا متعددة في المرحلة الحالية تشهد نقاشات وتفاهمات ومصر والاردن دائمًا في اتجاه واحد سياسيًا وبشكل تكاملي من الناحية الاقتصادية في كافة مراحل العلاقات خاصة أن المنطقة الان تعيش أوضاع غير عادية فهناك تهديدات لخنق دول عربية في مقدمتها العراق ولبنان وسوريا واليمن عبر إيران بالاضافة لليبيا تشهد الأخرى تدخلات كبيرة ولذلك تأتي القمة في توقيت بالغ الاهية كون مصر هي الضلع الاساسي في المعادلة العربية والجميع يعرف ذلك فهي الأخت الكبرى واللاعب الاكبر في المنطقة وهذا موجود في موروثات الشعوب وليس الحكومات فقد فعندما يصل الرئيس المصري للاردن ينعكس ذلك على الشعب الأردنى.









وأكد أن الأهمية الكبرى لزيارة اليوم تأتي في إطار توحيد الراأي العربي الذي يشهد تشتتًا في السنوات الاخيرة قائلا: "هناك مشاكل كبيرة في الوطن العربي وبعض البلدان العربية لديها خلافات ومشاكل بينها وبين اشقائها العرب ومن ثم يجب توحيد الموقف العربي وجمع شتاته سواء سياسيًا أو إقتصاديًا بالاضافة للتحديات العالقة في المنطقة والتي تطل علينا".









وأتم: " زيارة الرئيس للاردن تمثل زيارة للشعب المصري لعمان ..فالقاء لقاء أعمال يحمل أجندة مهمة في ضوء تطورات الارهاب في المنطقة ومشاكل التدخلات الخارجية في شؤون البلدان العربية".









وحول القضية الفلسطينية والمصالحة والانتخابات المنتظرة وتحديات وجود إدارة بايدن الجديدة والتي من الممكن أن تكون بابًا لحلحلة القضية في أعقاب ترامب قال :"هذا الملف لاخلاف عليه وهي قضية متفق عليها بشكل كامل بين الجانبين الأردني والمصري بالاضافة لاصحاب القرار في السلطة الفلسطينية والموقف الاردني واضح أنه مساند للقضية الفلسطينية بكامل الدعم وهو متفق كموقف مع مصر عبر حدود إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وبخلاف هذا الحل لن سير الامور إلى الامام ولابد أن يعي الاسرائيليون ذلك حيث أن دون قيام هذه الدولة وعاصمتها القدس الشرقية لن يكون هناك حلًا سواء في عهد بنيامين أو غيره فهذا موقف متفق عليه من قبل مصر والأردن.