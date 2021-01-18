حديقة الحيوان: عريس الزرافة سوسن كان حساسا ولم يتحمل تغيير البيئة..فيديو

قال الدكتور محمد رجائى، رئيس الادارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة، إنه كان لدينا زرافة واحدة فقط فى مصر " سوسن"، لذلك تم تدبير قطيع جديد وتوصلنا أننا نحصل على 3 زرافات جدد من جنوب افريقيا عن طريق البدل دون اضافة أى تكلفة على الدولة من خلال تبديل الحيوانات التى تم عمل اكثار لهم فى فترة الحظر.





وأضاف رجائى، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، ، أنه تم استقدام 3 زرافات من جنوب افريقيا، وخضعوا لفترة الحجر الصحى والتى تعد فترة ضمان فى حالة ظهور أى أمراض على الحيوانات وتحسب على المصدر للحيوان وتخصم من تكلفة البدل.





وأشار إلى أنه بعد 9 أيام من وصول الزرافة والتى استغرقت رحلتها 24 ساعة نفق منها واحدا، وظل اثنان، منوهًا أن الحجر الصحى الخاص بهم سينتهى يوم 21 يناير الجارى ويحصلون على كل الرعاية.





وأوضح أن الزرافة التى نفقت كانت صغيرة فى الحجم وتبلغ سنة ونصف فقط، ونظرًا لأنه حيوان حساس لم يتحمل عملية تغيير البيئة والنقل، لافتًا إلى أن الذكر نفق بعد وصوله بـ9 أيام بينما الأنثيين مازالا على قيد الحياة وتم تهيئة الكوخ والمنطقة التى سيعيشون بها فور انتهاء الحجر.



