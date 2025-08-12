قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الآثار: لم نطلق أفلاما ترويجية جديدة لافتتاح المتحف المصري الكبير.. والمتداول لا يمثل الإعلان الرسمي
وزيرا العدل والاتصالات يطلقان منظومة التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية.. صور
رئيس البورصة المصرية: خطة لإنشاء سوق متخصص للشركات الناشئة
الأهلي براءة وتغريم الزمالك.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الأولى من الدوري
بعد تحرك البرلمان.. كيف يقي قانون العمل الموظفين من درجات الحرارة الشديدة
عشبة مهملة تمنع السرطان وأمراض القلب
بوليتيكو: أزمة داخلية في الاتحاد الأوروبي بسبب الموقف من إسرائيل
خلافات حادة داخل جيش الاحتلال .. صراع قوى بين وزير الحرب ورئيس أركانه ..ومظاهرات كبرى خلال الأيام المقبلة رفضا للتوسع في حرب غزة
رئيس البورصة المصرية: البرنامج الاقتصادي للدولة يعزز ثقة المستثمرين في سوق المال
جهود مصرية مكثفة واتصالات مع جميع الأطراف لتجاوز الخلافات والتوصل لهدنة بقطاع غزة
القاهرة الإخبارية: جهود مصرية مكثفة لتجاوز الخلافات والتوصل لهدنة بغزة
القاهرة الإخبارية: وصول وفد حماس إلى مصر للتشاور حول وقف إطلاق النار في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

رونالدو يطلب يد جورجينا رسميا .. قصة بدأت صدفة

جورجينا
جورجينا
أمينة الدسوقي

أشعلت جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان خطوبتها رسميا منه، لتنهي بذلك تكهنات استمرت لسنوات حول موعد ارتباطهما.

رونالدو يطلب يد جورجينا رسميا

ونشرت جورجينا عبر حسابها على "إنستجرام" صورة أظهرت خاتما ألماسيا ضخما، مرفقة بتعليق مؤثر جاء فيه: "نعم أوافق.. في هذه الحياة وفي كل حياتي"، ليتفاعل معها الملايين حول العالم. ويعد الخاتم الذي قدمه رونالدو من أكبر وأفخم الخواتم التي ظهرت في مناسبات مشابهة.

جورجينا ترتدي خاتم 

ورغم ظهور جورجينا سابقا وهي ترتدي خاتم في مناسبات مختلفة، فإن الثنائي لم يعلنا رسميا عن نية الزواج إلا يوم الإثنين الماضي.

لحظة مثالية لطلب الزواج

وكان رونالدو قد صرح سابقا في برنامجه الوثائقي "أنا جورجينا" على منصة "نتفليكس" أنه ينتظر اللحظة المثالية لطلب الزواج، مؤكداً: "أنا متأكد بنسبة 1000% أن ذلك سيحدث".

قصة حب بدأت من متجر فاخر

تعود بداية العلاقة بين رونالدو وجورجينا إلى عام 2016، حين التقى بها داخل متجر "غوتشي" في مدريد حيث كانت تعمل مساعدة مبيعات و منذ ذلك الحين، أصبحا ثنائيًا بارزا في الإعلام العالمي، وانتقلا للعيش معًا كعائلة.

أنجبت جورجينا طفلتها الأولى "ألانا مارتينا" عام 2017، وفي عام 2022 كانا بانتظار توأم، إلا أن أحد الطفلين توفي أثناء الولادة في حادثة حزينة شاركا تفاصيلها في بيان مشترك.

تأكيد بعد سنوات من الشائعات

بدأت الأنباء حول خطوبتهما في 2018، لكن الطرفين لم يؤكداها آنذاك. 

وكانت جورجينا قد صرحت أكثر من مرة بأنها لا تستعجل الزواج، معتبرة أن الأهم هو الحب والاستقرار. 

وفي 2022، أصدرت فيلماً وثائقيا على "نتفليكس" استعرض جوانب من حياتها وعلاقتها برونالدو، الذي ظهر في بعض مشاهده مؤكداً دعمه لها.

وبإعلان خطوبتهما في أغسطس 2025، يكون الثنائي قد وضع حدا لجدل استمر نحو سبع سنوات، ممهدين الطريق لزفاف مرتقب ينتظره الملايين من محبيهما حول العالم.

جورجينا رودريغيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو مواقع التواصل الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر ياسمين

بعد القبض عليها.. ياسمين تخلي الحجر يلين ليست أنثى وتواجه 3 اتهامات

تنسيق الجامعات 2025

تنسيق القبول بالجامعات.. اطلع على الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثانية بالأرقام الكاملة

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

موعد انكسار الموجة الحارة

الحرارة قربت على الـ50.. موعد انكسار الموجة الحارة

اسعار تذاكر حديقة الحيوان ٢٠٢٥

الافتتاح الشهر المقبل.. أسعار تذاكر حديقة الحيوان2025

عباس أبو الحسن

فرحان إنك هتغني مع بنت قاتل.. عباس أبو الحسن يثير الجدل برسالة غير مباشرة

السيارة المسروقة

أكشن في شارع فيصل.. لص يدهس 3 أشخاص وينهي حياة أجنبية أثناء الهروب

تنسيق الجامعات 2025

متاحة الآن .. احصل على نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق 2025 برقم الجلوس

ترشيحاتنا

ارشيفي

الاعتداء علي سفارة الاحتلال الاسرائيلى في لاهاي

أرشيفية

نقابة العمال في بلجيكا تدعو لمقاطعة الاحتلال

الجيش اللبناني

الجيش اللبناني يقيل أحد مسؤوليه الكبار في ضاحية بيروت الجنوبية

بالصور

عشبة مهملة تمنع السرطان وأمراض القلب

القلب
القلب
القلب

طرق طبيعية لنفخ الخدود بدون فيلر.. نتائج مضمونة ومظهر شباب

طرق طبيعية لنفخ الخدود لمظهر أكثر شبابا
طرق طبيعية لنفخ الخدود لمظهر أكثر شبابا
طرق طبيعية لنفخ الخدود لمظهر أكثر شبابا

نشرة المرأة والمنوعات: فيديو جيسيكا وحوت الأوركا يشعل السوشيال ميديا.. القصة الكاملة | خاتم خطوبة جورجينا يثير ضجة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

الشرقية توفر مياه باردة وعصائر لعمال النظافة لمواجهة إرتفاع درجات الحرارة| صور

توزيع مياه
توزيع مياه
توزيع مياه

فيديو

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

بعد لقاء وائل عبد العزيز مع صدى البلد.. ياسمين عبد العزيز وشقيقها يتصدران تريند جوجل

فيديو “جيسكا وحوت الأوركا” يشعل السوشيال ميديا… القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

فيديو جيسيكا وحوت الأوركا يشعل السوشيال ميديا.. القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

المزيد