رونالدو يطلب يد جورجينا رسميا .. قصة بدأت صدفة

أشعلت جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان خطوبتها رسميا منه، لتنهي بذلك تكهنات استمرت لسنوات حول موعد ارتباطهما.

رونالدو يطلب يد جورجينا رسميا

ونشرت جورجينا عبر حسابها على "إنستجرام" صورة أظهرت خاتما ألماسيا ضخما، مرفقة بتعليق مؤثر جاء فيه: "نعم أوافق.. في هذه الحياة وفي كل حياتي"، ليتفاعل معها الملايين حول العالم. ويعد الخاتم الذي قدمه رونالدو من أكبر وأفخم الخواتم التي ظهرت في مناسبات مشابهة.

جورجينا ترتدي خاتم

ورغم ظهور جورجينا سابقا وهي ترتدي خاتم في مناسبات مختلفة، فإن الثنائي لم يعلنا رسميا عن نية الزواج إلا يوم الإثنين الماضي.

لحظة مثالية لطلب الزواج

وكان رونالدو قد صرح سابقا في برنامجه الوثائقي "أنا جورجينا" على منصة "نتفليكس" أنه ينتظر اللحظة المثالية لطلب الزواج، مؤكداً: "أنا متأكد بنسبة 1000% أن ذلك سيحدث".

قصة حب بدأت من متجر فاخر

تعود بداية العلاقة بين رونالدو وجورجينا إلى عام 2016، حين التقى بها داخل متجر "غوتشي" في مدريد حيث كانت تعمل مساعدة مبيعات و منذ ذلك الحين، أصبحا ثنائيًا بارزا في الإعلام العالمي، وانتقلا للعيش معًا كعائلة.

أنجبت جورجينا طفلتها الأولى "ألانا مارتينا" عام 2017، وفي عام 2022 كانا بانتظار توأم، إلا أن أحد الطفلين توفي أثناء الولادة في حادثة حزينة شاركا تفاصيلها في بيان مشترك.

تأكيد بعد سنوات من الشائعات

بدأت الأنباء حول خطوبتهما في 2018، لكن الطرفين لم يؤكداها آنذاك.

وكانت جورجينا قد صرحت أكثر من مرة بأنها لا تستعجل الزواج، معتبرة أن الأهم هو الحب والاستقرار.

وفي 2022، أصدرت فيلماً وثائقيا على "نتفليكس" استعرض جوانب من حياتها وعلاقتها برونالدو، الذي ظهر في بعض مشاهده مؤكداً دعمه لها.

وبإعلان خطوبتهما في أغسطس 2025، يكون الثنائي قد وضع حدا لجدل استمر نحو سبع سنوات، ممهدين الطريق لزفاف مرتقب ينتظره الملايين من محبيهما حول العالم.