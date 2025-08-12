يتخطى الـ3 ملايين دولار.. خاتم خطوبة جورجينا يثير ضجة على السوشيال ميديا

شاركت جورجينا رودريجيز، صديقة كريستيانو رونالدو، ستوري أثارت من خلاله جدلا كبير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشرت جورجينا رودريجيز صورة عبر “إنستجرام” تمسك فيها بيد كريستيانو رونالدو، وهو ما كشف عن ارتدائها خاتما أنيقا يزين أصابعها.

وكتبت جورجينا رودريجيز: "نعم، أريد.. في هذه الحياة وفي كل حياتي"، وسط أنباء عن إعلان خطبتهما رسميا.

وقالت لورا تايلور، خبيرة الخواتم في لوريل دايموندز: "خاتم خطوبة جورجينا رودريغيز من كريستيانو رونالدو قطعة استثنائية، يتميز بأنه ماسة بيضاوية الشكل يتراوح وزنها بين 15 و20 قيراطًا".

وتابعت تايلور: "إذا كانت الماسة طبيعية وذات جودة استثنائية في نطاق ألوان D-F، بنقاءٍ لا تشوبه شائبة، فقد تتجاوز قيمته 1.5 مليون جنيه إسترليني، أي حوالي 3 ملايين دولار".