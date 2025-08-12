قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حبس عامل نظافة بتهمة التحرش بموظفة داخل أسانسير بالشيخ زايد
لزيادة نسب المشاهدة.. القبض على شخصين أساءا لفتاة ببني سويف
"الشباب والرياضة" تفتش على 9 مراكز شبابية بدمياط لضبط الأداء المالي والإداري
لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره الأوغندي بقصر الاتحادية
كانوا رايحين شغلهم.. محافظة أسوان تشهد حادثا مأساويا بعد انقلاب سيارة ربع نقل
صدمة للاعب | الزمالك يوجّه لـ زيزو طلبا غير متوقع
حريق في مسرح محمد صبحي بمدينة سمبل .. صور
ملك الاردن يستقبل رئيس الوزراء المصري بالديوان الملكي بالحسينية
البيئة : توسيع نطاق شبكات رصد جودة الهواء لمتابعة مصادر التلوث
الزراعة: خطة متكاملة لمواجهة السحابة السوداء ومنع حرق قش الأرز
وزيرة التضامن تنعى علي المصيلحي: رجل دولة بصمته باقية في منظومة الحماية الاجتماعية
محمد صلاح يتقاسم صدارة استطلاع TNT Sports لجائزة الكرة الذهبية مع ديمبلي
بالصور

يتخطى الـ3 ملايين دولار.. خاتم خطوبة جورجينا يثير ضجة على السوشيال ميديا

خاتم خطوبة جورجينا يثير ضجة على السوشيال ميديا
خاتم خطوبة جورجينا يثير ضجة على السوشيال ميديا
رنا عصمت

شاركت جورجينا رودريجيز، صديقة كريستيانو رونالدو، ستوري أثارت من خلاله جدلا كبير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشرت جورجينا رودريجيز صورة عبر “إنستجرام” تمسك فيها بيد كريستيانو رونالدو، وهو ما كشف عن ارتدائها خاتما أنيقا يزين أصابعها.

وكتبت جورجينا رودريجيز: "نعم، أريد.. في هذه الحياة وفي كل حياتي"، وسط أنباء عن إعلان خطبتهما رسميا.

وقالت لورا تايلور، خبيرة الخواتم في لوريل دايموندز: "خاتم خطوبة جورجينا رودريغيز من كريستيانو رونالدو قطعة استثنائية، يتميز بأنه ماسة بيضاوية الشكل يتراوح وزنها بين 15 و20 قيراطًا".

وتابعت تايلور: "إذا كانت الماسة طبيعية وذات جودة استثنائية في نطاق ألوان D-F، بنقاءٍ لا تشوبه شائبة، فقد تتجاوز قيمته 1.5 مليون جنيه إسترليني، أي حوالي 3 ملايين دولار".

