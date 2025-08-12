كامل الوزير: العمل على مدار الساعة لتحقيق مستوى نظافة متميز بكافة القطارات والمحطات

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة و النقل، اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة، حيث تمت المصادقة على نشاط الشركة وتقرير مراقب الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات) وقائمة المركز المالي المنتهي في 31/12/2024 ، وخلال الاجتماع تم استعراض جهود الشركة في اعمال النظافه في المحطات والقطارات و الورش و تامين مواقع العمل المختلفة من خلال الامن الاداري وكذلك تشغيل وحدة إنتاج المنظفات وتصنيع الأثاث والملابس الخاصة بالعمال و جهود الشركة في الاعتماد على كوادرها الفنية لإصلاح المعدات والسيارات والمغاسل والتوسع في إنشاء المخازن بالشركة.

وأكد الوزير خلال الاجتماع ضرورة الاهتمام الكبير بالعاملين وخلق بيئة عمل مناسبة لهم باعتبارهم الركيزة الأساسية لنجاح الشركة وكذا الاهتمام بجودة المنتجات التي يتم إنتاجها داخل الشركة والعمل على استمرار زيادة الإيرادات بالإضافة إلى العمل على مدار الساعة لتحقيق مستوى نظافة متميزة في كافة القطارات والمحطات بما ينعكس إيجابيا على الخدمة المقدمة و يواكب التطور الكبير في كافة عناصر منظومة السكك الحديدية، مشيرا إلى ضرورة إحكام أعمال النظافة خلال رحلات القطارات المختلفة سواء بزيادة عدد صناديق المهملات وتكثيف مرور عمال النظافة خلال الرحلة وإجراء حملات توعية خاصة ببعض السلوكيات السلبية في التعامل مع مرفق السكة الحديد مثل إلقاء القمامة بالقطارات والمحطات والمناشدة المستمرة للركاب بالبعد عن هذه السلوكيات السلبية.

وأكد الوزير ضرورة أن يكون التعامل لكل طوائف التشغيل المتعاملة مع الركاب وفقا للقانون والاحترام التام للراكب حيث أن الهدف الأساسي هو خدمة الركاب وتقديم خدمه مميزة لهم و تطبيق مبدأ الثواب والعقاب والانضباط التام في أداء المهام الموكلة لكل فرد بما يضمن نجاح المنظومة.

وعلى هامش اجتماع الجمعية العمومية تفقد الوزير عددا من المنتجات والملابس التي انتجتها الشركة لتغطية احتاجتها واحتياجات هيئة السكك الحديدية وشركاتها التابعة من ملابس العاملين ومنتجات النظافة وغيرها بما يساهم في تقليل المصروفات بالشركة.