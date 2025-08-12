أشهى فطور مغربي من مطبخ جدتي.. سر نجاح الحرشة المغربية خطوة بخطوة

الحرشة المغربية هي نوع من الفطائر التقليدية المغربية المصنوعة من السميد، وتُحضَّر عادة على الصاج أو في المقلاة. تتميز بقوامها الهش ومذاقها الرائع، وتقدم غالبًا مع الشاي المغربي أو القهوة.

إليك طريقة عمل الحرشة المغربية الأصلية، لشيف فيفي عثمان.

المكونات لعمل الحرشة المغربية الأصلية

من مطبخ جدتي: سرّ نجاح الحرشة المغربية خطوة بخطوة

2 كوب سميد ناعم يفضل سميد خاص بالحرشة أو السميد المتوسط

1/2 كوب زيت نباتي أو زبدة مذابة أو خليط منهما

1/2 كوب حليب دافئ يمكن استبداله بالماء

2 ملعقة كبيرة سكر حسب الذوق

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

رشة ملح

طريقة عمل الحرشة المغربية الأصلية

خلط المكونات الجافة

في وعاء، ضعي السميد، السكر، الملح، الخميرة، والبيكنج باودر وقلّبيهم جيدًا.

إضافة المواد الدهنية أضيفي الزيت أو الزبدة وافركي الخليط بأطراف أصابعك حتى تتشرب حبيبات السميد المادة الدهنية جيدًا.

إضافة الحليب أضيفي الحليب تدريجيًا وامزجي حتى تحصلي على عجينة لينة، لا يجب عجنها كثيرًا، فقط اجمعيها.

الراحة غطي العجينة واتركيها لترتاح حوالي 10–15 دقيقة حتى يتشرب السميد السوائل.

التشكيل شكّلي كرات صغيرة من العجين، ثم افرديها قليلًا على شكل أقراص بحجم كف اليد تقريبًا.

مرّري كل قرص في القليل من السميد من الجهتين حتى لا تلتصق.

الطهي سخني مقلاة ثقيلة ويفضل أن تكون غير لاصقة، على نار متوسطة.

ضعي أقراص الحرشة واطهيها على نار هادئة حتى تتحمر من الأسفل، ثم اقلبيها على الوجه الآخر.

تقديم الحرشة

تقدم الحرشة ساخنة أو دافئة مع العسل، الزبدة، أو الجبن، وأحيانًا مع المربى.

نصائح