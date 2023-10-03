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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الحرشة المغربية بالحليب دون بيض

حرشة
حرشة

حرشة بالحليب في الفرن.. حضري الحرشة المغربية مع الشيف مفيدة عثمان بطعم لذيذ، فهي تعتبر من الوجبات المشهورة فى المغرب.

مقادير الحرشة في الفرن
 

250 جرام سميدة رقيقة 

كاس حليب
نصف كاس زيت
نصف كاس سكر سنيدة (ممكن اقل سكر يبقى حسب الذوق)
کیس من خميرة الحلوى وزن 7جم
رشة ملح
کیس من سكر الفاني
اذا كان قالب الكيك كبير من الأفضل مضاعفة المقادير)

طريقة عمل الحرشة المغربي

نخلط السكر و الفاني و الزيت ثم نضيف الحليب و نخلط بالمعلقة
ثم نضيف السميدة و الخميرة و الملح ونخلط الكل
ندهن القالب بالزبدة و نرش بالسميدة و نصب فيه الخليط.نشعل الفران من التحت وندخل الحرشة حتى تطهى ثم نشعل عليها.النار من فوق الى ان تتحمر
وهذا هو شكل النهائي للحرشة
ندهنها بالمربی و نرش عليها الكوك
أو تدهن بروح اللوز وندهنها بالعسل و يرش عليها رقائق اللوز.

الحرشة المغربية السكر الزيت الخميرة الحليب الكيك الفرن العسل مفيدة عثمان مغربية مغربي

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