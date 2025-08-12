قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طلق ناري وقطعة أرض.. تفاصيل مقـ.تل بطل سباق السيارات بالقليوبية
توتر في بيروت .. الجيش اللبناني ينتشر بكثافة وأنصار حزب الله يتحدّون قرار حصر السلاح
فضل المحافظة على الوضوء.. 8 فوائد لا تحرم نفسك منها
الأماكن الشاغرة بالمرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2025
ترامب يمدد تعليق الرسوم الجمركية على البضائع الصينية لمدة 90 يوما
بريطانيا وكندا تؤكدان على ضرورة عدم فرض السلام على أوكرانيا
بعد فتح باب التقديم.. شروط الالتحاق بالمعاهد الصحية الشرطية
المتحف المصري الكبير.. مصر تعيد إحياء أسطورة الحضارة الفرعونية بحدث عالمي في نوفمبر
أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الثلاثاء 12 أغسطس
طريقة استخراج شهادة التحركات إلكترونيا 2025
ملابس الحماية من الأشعة فوق البنفسجية.. من يحتاج إليها؟
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 12 أغسطس 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الثور .. حظك اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025: امنح شريكك مساحة

برج الثور
برج الثور
حياة عبد العزيز

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، ويتوافق مع مجموعة من المواليد في الحب والزواج ومنها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

توقعات برج الثور وحظك اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025

 تجنب أي سلوك عدواني في علاقتك اليوم ستكون حياتك المهنية جيدة، وستكون محظوظًا أيضًا على الصعيدين المالي والصحي

توقعات برج الثور على الصعيد المهني 

ركّز على إنجاز المشاريع الجارية بدقة بدلاً من البدء بمشاريع جديدة راجع التفاصيل جيدًا لتجنب الأخطاء الصغيرة. قدّم المساعدة لزميلك الذي يبدو عليه الإرهاق؛ فدعمك المستمر يُحدث فرقًا كبيرًا. 

توقعات برج الثور صحيا

 على من لديهم تاريخ من أمراض القلب توخي الحذر الشديد اليوم. قد تُصاب بعض النساء بالصداع النصفي أو ارتفاع ضغط الدم. كما قد يسقط بعض كبار السن أثناء المشي في المناطق الزلقة. 

توقعات برج الثور اليوم عاطفيا 

امنح شريكك مساحة، ولا تفرض معتقداتك عليه. التملك لن يُسهم في نمو العلاقة؛ بل كن مُراعيًا لمشاعر الحبيب. اليوم مناسب أيضًا للتخطيط لعطلة رومانسية أو عطلة نهاية أسبوع لتوطيد العلاقة. 

توقعات برج الثور الفترة المقبلة 

 قد يُطلق رجال الأعمال مفهومًا جديدًا، وستكون النتيجة إيجابية، سينجح الطلاب أيضًا في الامتحانات.

برج الثور حظك اليوم برج الثور اليوم برج الثور مهنيا برج الثور وحظك اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسوم عدادات الكهرباء

من 22 إلى 270 جنيها.. رسوم خصم عداد الكهرباء أبو كارت

هيثم سمير

الداخلية تكشف تفاصيل مقتل بطل سباق السيارات هيثم سمير

أرشيفية

حليت في عنيه.. لص يتحـ.رش بفتاة أثناء سرقة شقتها بأكتوبر

نادى صحى

6 رجال و 8 فتيات.. قرار عاجل من النيابة بشأن شبكة الحرام في نادي صحي بالعجوزة

جدول صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد الزيادة الجديدة

جدول صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد الزيادة الجديدة

مكافأة نهاية الخدمة

قانون العمل الجديد | مكافأة شهر عن كل سنة خدمة .. اعرف موعد التطبيق

تنسيق الجامعات 2025

رسميا| إعلان نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025 غدا .. عبر هذا الرابط

استخراج برنت تأمينات

استخراج برنت تأمينات .. الأماكن والأوراق المطلوبة

ترشيحاتنا

نقابة الصحفيين

إعلام تحت القصف.. صالون الشئون العربية بالصحفيين يناقش أثر الحروب على مهنية الفضائيات الإخبارية

لقاء اليوم

مصر وكوت ديفوار تبحثان تعزيز التعاون في مجالات النقل واستثمارات البنية التحتية

سكن لكل المصريين 7

خمس فئات ممنوعة من التقديم.. فتح باب حجز وحدات سكن لكل المصريين 7 لمتوسطي الدخل

بالصور

تفتح البشرة وتزيل اسمرار الأسنان.. لن تتخيل فوائد قشر البرتقال التجميلية

قشر البرتقال
قشر البرتقال
قشر البرتقال

عملت فراخ من الدقيق.. شيف تبتكر طريقة جديدة لعمل بديل الدجاج لأهل غزة

مجاعة غزة
مجاعة غزة
مجاعة غزة

أسرار المحترفين.. إليك طريقة عمل الكنافة بالقشطة بطعم مميز

الكنافة
الكنافة
الكنافة

نشرة المرأة والمنوعات.. فيل عملاق يقتحم طريقا سريعا في الهند.. هاجم السيارات وأثار الفوضى.. 10 ملايين مشاهدة.. شاب يوثق موهبة والدته في صناعة العرائس ويكتسح تيكتوك.. احذر عدم تنظيف أسنانك

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

شاكر محظور بريء من المخدرات

إخلاء سبيل البلوجر شاكر محظور في اتهامه بحيازة مخدرات

الحنفية بتطلع نار

الحنفية بتطلع نار.. تفاصيل خروج الغاز من مواسير المياه في البحيرة

اعترافات مونلي صديق سوزي

مونلي يرد.. بعد ضبطه بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء مع سوزي الأردنية

سر لقاء محمد رمضان ولارا ترامب

محمد رمضان ضيف أسرة ترامب.. السر ورا لقائه مع لارا ترامب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

المزيد