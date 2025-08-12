قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد فتح باب التقديم.. شروط الالتحاق بالمعاهد الصحية الشرطية
المتحف المصري الكبير.. مصر تعيد إحياء أسطورة الحضارة الفرعونية بحدث عالمي في نوفمبر
أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الثلاثاء 12 أغسطس
طريقة استخراج شهادة التحركات إلكترونيا 2025
ملابس الحماية من الأشعة فوق البنفسجية.. من يحتاج إليها؟
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 12 أغسطس 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
لاختيار المواهب الإعلامية.. كليوباترا ميديا تبدأ 14 أغسطس إجراء مقابلات شخصية للمتقدمين
عملت فراخ من الدقيق.. شيف تبتكر طريقة جديدة لعمل بديل الدجاج لأهل غزة
أسعار شرائح الكهرباء اليوم للمنزلي والتجاري
هل يُعاقب العبد في الدنيا بعد التوبة؟.. أمين الإفتاء يجيب
أحمد موسى يوجه رسالة لحماس: انظروا لمعاناة أطفال غزة ولا تمنحوا الفرصة لنتنياهو.. فيديو
رابط التقديم في كلية الشرطة 2025 لطلاب الثانوية العامة وخريجي الجامعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الحمل .. حظك اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025

برج الحمل
برج الحمل
حياة عبد العزيز

برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل)، من سمات شخصيته أنه متفائل، نشيط، صادق، متعدد المواهب، مغامر، كريم، مرح، فضولي.

وإليك توقعات برج الحمل وحظك اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025 على المستوى العاطفي والصحي والمهني، تعرف عليها خلال السطور التالية.

توقعات برج الحمل وحظك اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025

قد تقضي وقتًا أطول مع حبيبك اليوم. بادر بمهام جديدة في العمل وحقق أفضل النتائج، قد تواجه مشاكل في صحتك وثروتك.

توقعات برج الحمل صحيا 

 يجب على من لديهم تاريخ من مشاكل القلب توخي الحذر عند رفع الأشياء الثقيلة أو القيام بمهام تتطلب جهدًا بدنيًا، يجب على النساء الحوامل توخي الحذر عند ركوب الحافلة أو القطار.

توقعات برج الحمل عاطفيا 

اليوم مناسب أيضًا لطلب الزواج أو تلقيه. ستكون العازبات أو اللواتي انفصلن مؤخرًا محظوظات بالعثور على حب جديد. قد يتدخل طرف ثالث في بعض علاقات الحب، وهو أمر يجب ضبطه لتجنب المشاكل المستقبلية. قد تحمل المتزوجات اليوم.

برج الحمل اليوم مهنيا

 لا تجيدون التعامل مع سياسات العمل، قد تحدث مشاكل بسيطة، خاصةً عند التعامل مع عملاء أجانب. على المحامين توخي الحذر في المهام الجديدة، فقد تظهر بعض التعقيدات. 

توقعات برج الحمل الفترة المقبلة 

 قد تكون طرفًا في نزاع عقاري اليوم، ومن الجيد أيضًا تجنب النقاشات المالية مع الأصدقاء. قد تشتري بعض النساء أجهزة إلكترونية أو حتى يُجددن منازلهن. مع ذلك، اليوم ليس مناسبًا للاستثمار في سوق الأسهم.

برج الحمل حظك اليوم توقعات الابراج برج الحمل اليوم برج الحمل حظك اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسوم عدادات الكهرباء

من 22 إلى 270 جنيها.. رسوم خصم عداد الكهرباء أبو كارت

أرشيفية

حليت في عنيه.. لص يتحـ.رش بفتاة أثناء سرقة شقتها بأكتوبر

هيثم سمير

الداخلية تكشف تفاصيل مقتل بطل سباق السيارات هيثم سمير

نادى صحى

6 رجال و 8 فتيات.. قرار عاجل من النيابة بشأن شبكة الحرام في نادي صحي بالعجوزة

جدول صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد الزيادة الجديدة

جدول صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد الزيادة الجديدة

مكافأة نهاية الخدمة

قانون العمل الجديد | مكافأة شهر عن كل سنة خدمة .. اعرف موعد التطبيق

استخراج برنت تأمينات

استخراج برنت تأمينات .. الأماكن والأوراق المطلوبة

تنسيق الجامعات 2025

رسميا| إعلان نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025 غدا .. عبر هذا الرابط

ترشيحاتنا

رانيا منصور

بفستان لافت.. أحدث ظهور لـ رانيا منصور

اسراء عبدالفتاح

أحدث ظهور لـ إسراء عبدالفتاح وابنتها من المالديف

شعبان عبد الرحيم

انقطاع الكهرباء عن حفل زفاف حفيدة شعبان عبد الرحيم

بالصور

عملت فراخ من الدقيق.. شيف تبتكر طريقة جديدة لعمل بديل الدجاج لأهل غزة

مجاعة غزة
مجاعة غزة
مجاعة غزة

أسرار المحترفين.. إليك طريقة عمل الكنافة بالقشطة بطعم مميز

الكنافة
الكنافة
الكنافة

نشرة المرأة والمنوعات.. فيل عملاق يقتحم طريقا سريعا في الهند.. هاجم السيارات وأثار الفوضى.. 10 ملايين مشاهدة.. شاب يوثق موهبة والدته في صناعة العرائس ويكتسح تيكتوك.. احذر عدم تنظيف أسنانك

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

10 فوائد جمالية مذهلة لزيت جوز الهند ستغير روتينك للأبد

10 فوائد جمالية مذهلة لزيت جوز الهند ستغير روتينك للأبد
10 فوائد جمالية مذهلة لزيت جوز الهند ستغير روتينك للأبد
10 فوائد جمالية مذهلة لزيت جوز الهند ستغير روتينك للأبد

فيديو

شاكر محظور بريء من المخدرات

إخلاء سبيل البلوجر شاكر محظور في اتهامه بحيازة مخدرات

الحنفية بتطلع نار

الحنفية بتطلع نار.. تفاصيل خروج الغاز من مواسير المياه في البحيرة

اعترافات مونلي صديق سوزي

مونلي يرد.. بعد ضبطه بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء مع سوزي الأردنية

سر لقاء محمد رمضان ولارا ترامب

محمد رمضان ضيف أسرة ترامب.. السر ورا لقائه مع لارا ترامب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي (55)

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية

المزيد