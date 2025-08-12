قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد نقاش مع نظيره الوغندي.. الرئيس السيسي: توافقنا على أهمية المياه والتنمية بشرط عدم الإضرار بحصة مصر
مفتي الجمهورية يفتتح المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء: «ارحموا عجز أهل غزة» ودعوة لإنسانية ضمير العالم وتحذير من استغلال الذكاء الاصطناعي في العدوان على فلسطين
بعد لقاء وائل عبد العزيز مع صدى البلد.. ياسمين عبد العزيز وشقيقها يتصدران تريند جوجل
الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر لوليتا.. صور
مطلوب مدير.. وظيفة شاغرة في صندوق الإسكان الإجتماعي| الشروط وطريقة التقديم
كامل الوزير: العمل على مدار الساعة لتحقيق مستوى نظافة متميز بكافة القطارات والمحطات
لن نغض الطرف عن حقوقنا المائية .. نص كلمة الرئيس السيسي مع نظيره الأوغندي| فيديو وصور
حرب نووية.. قائد الجيش الباكستاني: سندمر نصف العالم إذا واجهنا تهديدًا وجوديا
سيدة تطرق أبواب الشقق بحوزتها آلة حادة.. الداخلية تكشف الحقيقة
تفاصيل سقوط التيك توكر أم ملك.. تواجه اتهامات بنشر الفسق والفجور
تجديد الثقة في المهندس محمد عامر رئيسًا لهيئة سكك حديد مصر لمدة عام
التعليم تبحث سبل تحقيق أقصى استفادة من التأمينات الاجتماعية للعاملين بالمنظومة التعليمية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

في يومه العالمي..لماذا يقال إن الابن الأوسط أكثرهم حكمة وأقلهم حظًا؟

أسماء عبد الحفيظ

اليوم العاملي للأبن الأوسط، يُحتفل بهذا اليوم سنويًا في 12 أغسطس من كل عام، وهو مخصص لتكريم الأبناء الأوسط الذين غالبًا ما يشعرون بأنهم غير مرئيين أو أقل اهتماماً مقارنة بالإخوة الأكبر أو الأصغر .

البدايات والتاريخ لليوم العالمي للأبن الأوسط

 بدأ العيد في عام 1986 على يد إليزابيث ووكر، وكان أولًا يُقام في السبت الثاني من أغسطس، لكن أصبح الآن يُعقد رسميًا في 12 أغسطس .

سمات "الابن الأوسط" ومميزاته

يُصوّر متلازمة الابن الأوسط بأن الابن الأوسط غالبًا ما يُهمل في الترتيب العائلي، لكن الواقع يختلف، فكثير منهم يُطوّرون قدرات وخصائص إيجابية فريدة.

  • السلام والدبلوماسية: يميل الابن الأوسط إلى أن يكون وسيطًا بارعًا في العائلة، مدركًا جيدًا لكيفية التوازن بين الأطراف المختلفة .
  • الاستقلال والإبداع: لأنهم غالبًا لا يكونون في دائرة الضوء كالإخوة الآخرين، فهم يتعلمون الاعتماد على الذات واكتساب مهارات حل المشكلات والإبداع .
  • الصراحة والتعاون: أظهرت دراسات حديثة أنهم يميلون لأن يكونوا أكثر صدقًا وتعاونًا مقارنة بأخوتهم .
  • التوازن الاجتماعي والمهارات القيادية: يُعرفون بأنهم مرنون اجتماعيًا، متفهمون، ولديهم قدرة على التفاوض، ما يجعلهم قياديين طبيعيين في كثير من الأحيان .

لماذا مهم اليوم العالمي للأبن الأوسط؟

إعطاء الاهتمام: يُقدّم هذا اليوم فرصة للعائلات لتوجيه اهتمام خاص بالابن الأوسط، قد تكون عبر رسالة محبة، هدية صغيرة، أو مشاركة نشاط ممتع .

زيادة التوعية: يساعد تكريس يوم خاص بهؤلاء الأبناء في إظهار مكانتهم وقيمتهم داخل العائلة والمجتمع، مما يساهم في تعزيز الشعور بالانتماء والاعتراف .

كيف يمكن الاحتفال اليوم العالمي للأبن الأوسط ؟

وصف النشاط أمسية خاصةاصطحبي الابن الأوسط للخروج معه بمفرده، تناولوا طعامًا مفضلًا أو شاهدوا فيلمًا معًا.رسالة تقدير قد يكون لفتة بسيطة مثل بطاقة أو رسالة تعبر عن الحب وأشعريه بالامتنان مثل نشاط جماع يشاركيه في لعبة أو نشاط تُركز فيه الدور عليه بالكامل.

عرض صفاته: حددي سمة مميزة له واحتفلي بها، مثل أفضل وسيط في العائلة، أو الإبداع في حل المشكلات. 

