بالصور

السباحة في سن الثلاثين طريقك نحو الصحة والجمال الداخلي

أسماء عبد الحفيظ

السباحة في سن الثلاثين تبدأ المرأة في مرحلة من التوازن بين النضج والأنوثة الحيوية والاستقرار لكنها أيضًا قد تواجه ضغوط الحياة اليومية وتغيرات جسمانية طبيعية سواء بسبب العمل أو الحياة الأسرية أو التغيرات الهرمونية.

فوائد السباحة في سن الثلاثين  

أوضح الدكتور وسام الدين خبير العلاج الطبيعي، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، عن أهمية السباحة كرياضة متكاملة تقدم فوائد صحية ونفسية لا تقدّر بثمن.

اللياقة البدنية دون إجهاد
السباحة من أكثر التمارين أمانًا على الجسم لأنها لا تسبب ضغطًا على المفاصل أو العظام وهذا يجعلها مناسبة تمامًا للمرأة في الثلاثين حيث تمنحها القوة والمرونة واللياقة دون تعريضها للإصابات الشائعة في التمارين الأخرى كما تعمل السباحة على تنشيط جميع عضلات الجسم من الذراعين إلى الساقين ومن الظهر إلى البطن مما يمنح الجسم مظهرًا مشدودًا ومتناسقًا.

تعزيز صحة القلب والشرايين
تُعد السباحة من التمارين القلبية الممتازة التي تعمل على تقوية عضلة القلب وتحسين الدورة الدموية وتنظيم التنفس بانتظام السباحة تنخفض احتمالية الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وهي من المشكلات الصحية التي تبدأ بالظهور في هذا العمر خاصة مع قلة النشاط البدني أو الجلوس لفترات طويلة.

دعم صحة المفاصل والعظام
مع تقدم العمر تبدأ المرأة تدريجيًا في فقدان بعض الكتلة العضلية وكثافة العظام لكن السباحة تساعد على تقليل هذه الآثار لأنها تعزز حركة المفاصل بشكل طبيعي وتحافظ على قوة العضلات والأنسجة دون تحميل وزن الجسم بشكل مباشر وهذا يجعلها مثالية لمن تعاني من آلام الظهر أو الركب أو تصلب المفاصل.

وسيلة فعالة للتحكم في الوزن
في سن الثلاثين قد يبدأ معدل الحرق في الانخفاض تدريجيًا مما يزيد من صعوبة الحفاظ على الوزن المثالي السباحة تساعد على حرق السعرات الحرارية بفعالية دون عناء وتزيد من معدل الأيض بطريقة طبيعية كما أنها تشجع على التوازن في الشهية بسبب تأثيرها الإيجابي على الهرمونات المتعلقة بالجوع والشبع

تأثير نفسي رائع ومزاج مستقر
واحدة من أهم فوائد السباحة أنها تحسن الحالة النفسية بشكل كبير فعند التواجد في الماء ينخفض مستوى التوتر ويبدأ الجسم في إفراز هرمونات السعادة مثل الإندورفين والتي تمنح شعورًا بالراحة والهدوء الداخلي كما أن التركيز في التنفس والحركات أثناء السباحة يمنح العقل فرصة للراحة من الأفكار السلبية أو القلق.

تحسين جودة النوم
كثير من السيدات في الثلاثينات يعانين من اضطرابات النوم بسبب ضغوط العمل أو تربية الأطفال أو التغيرات الهرمونية السباحة تساعد الجسم على الاسترخاء وتُشجّع على النوم العميق والمتواصل وتقلل من الأرق وتزيد من قدرة الجسم على التعافي أثناء الليل.

مرونة وليونة أعلى
السباحة تُعيد للجسم مرونته الطبيعية لأنها تعتمد على حركات متكررة خفيفة ومتناغمة تزيد من مدى حركة المفاصل وتُقلل من تيبّس العضلات وهذا ينعكس على الأداء اليومي للمرأة في أعمالها وأنشطتها ويجعلها أكثر نشاطًا وخفة في الحركة.

ثقة بالنفس وشعور دائم بالحيوية
ممارسة السباحة بانتظام تمنح المرأة شعورًا قويًا بالإنجاز والسيطرة على جسدها ومع تحسن شكل الجسم وزيادة اللياقة والطاقة تشعر المرأة بالثقة بالنفس والجاذبية وهذا ينعكس على كل جوانب حياتها من العمل إلى العلاقات إلى تقديرها لذاتها

السباحة أسلوب حياة وليس مجرد رياضة
السباحة ليست مجرد نشاط رياضي بل هي وقت خاص تستعيد فيه المرأة توازنها وهدوءها وتمنح نفسها لحظات من الراحة النفسية والجسدية بعيدًا عن ضغوط الحياة.

السباحة أهمية السباحة التغيرات الهرمونية فوائد السباحة في سن الثلاثين

السباحة في سن الثلاثين طريقك نحو الصحة والجمال الداخلي

