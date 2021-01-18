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مرأة

أبيض x أبيض .. أسما شريف تستعرض أناقتها بإطلالة شتوية

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:13 ص
صدى البلد
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هاجر هانئ
حرصت أسما شريف منير على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من احدث جلسة تصوير خضعت لها.


تألقت أسما شريف منير في الصور بإطلالة شتوية جذابة، حيث ارتدت بنطلون أبيض مع سترة قطنية و بالطو من نفس اللون مما كشف عن رشاقتها  خسارة وزنها الزائد.

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وانتعلت أسما شريف منير حذاء رياضي مسطح باللون الأبيض و لم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات و اعتمدت على البساطة و عدم المبالغة، فيما أكملت إطلالتها بـ أيس كاب باللون الروز الغامق.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت أسما شريف منير على خصلات شعرها القصير المنسدله، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها و إطلالتها أيضا.

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