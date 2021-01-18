أبيض x أبيض .. أسما شريف تستعرض أناقتها بإطلالة شتوية









تألقت أسما شريف منير في الصور بإطلالة شتوية جذابة، حيث ارتدت بنطلون أبيض مع سترة قطنية و بالطو من نفس اللون مما كشف عن رشاقتها خسارة وزنها الزائد.





اقرأ إيضا..









وانتعلت أسما شريف منير حذاء رياضي مسطح باللون الأبيض و لم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات و اعتمدت على البساطة و عدم المبالغة، فيما أكملت إطلالتها بـ أيس كاب باللون الروز الغامق.





أما من الناحية الجمالية، أعتمدت أسما شريف منير على خصلات شعرها القصير المنسدله، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها و إطلالتها أيضا.



