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مرأة

وسط الأشجار.. أسما شريف منير تتألق بالكاجوال.. شاهد

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 03:18 م
اسما شريف منير
اسما شريف منير
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نهى هجرس
نشرت الإعلامية أسما شريف منير، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال تبرز جمالها.

وتألقت بها أسما شريف منير، ببنطال جذاب من الجينز باللون الأزرق الفاتح، مرتديه معه تي شيرت باللون الأبيض مع جاكيت بسيط باللون الموف، وحملت حقيبة باللون الموف على طريقة الكروس التي تتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت أسما شريف منير في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت نظارة شمسية تتناسب مع ظهورها وتبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون الموف الماط الذى يبرز جمالها.

 تركت شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة تتناسب مع إطلالتها المختلفة.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الاكسسوارات، واكتفت بوضع سلسلة حول الرقبة مع خاتم لليد باللون الفضي.
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