مدبولي: الدولة المصرية اتخذت منهجا متوازنا فى التعامل مع أزمة كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية اتخذت منهجا متوازنا فى التعامل مع أزمة فيروس كورونا، وهو الحفاظ على صحة المواطنين مع الحفاظ على الاقتصاد، وهو الأمر الذى ساعدنا فى مواجهة الأزمة، مقارنة بعدد كبير من الدول التى طبفت منهج الإغلاق الكامل للأنشطة الإقتصادية.
وأوضح مدبولى فى كلمته أمام مجلس النواب النواب، ان لولا اتخاذ مصر ذلك المنهج المتوازن فى التعامل مع الأزمة، لكان هناك وضعا حاليا أسوأ مما نتخيل.
وتابع، تسبب ذلك فى الحفاظ على الوضع الاقتصادى، حيث حققت مصر المركز الثانى عالميا بعد الصين، فيما يخص النمو الإقتصادى الإيجابى، وذلك بشهادة مختلف المؤسسات الدولية، مقارنة بباقى الدول التى تأثرت سلبيا وكان النمو الإقتصادى بها بالسالب.
وكان رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي استعرض إنجازات الحكومة خلال الجلسة العامة ، مشيرا إلى أن عمر الحكومة عامين والنصف لافتا الى التحديات التي يواجهها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا ، مضيفا " الجائحة قاسية وتلقي بظلالها على العالم".
وعرض رئيس الوزراء الإنجاز في المجال الأمني قائلا : " هناك إنجازات في ملف الامن القومي بتحقيق الاستقرار الأمني وحرصت الحكومة على تعزيز جاهزية القوات المسلحة للتأمين و حماية الامن القومي المصري ومكافحة البؤر الإرهابية والعناصر التكفيرية".
وقال رئيس الوزراء :"نجحت الحكومة في الحفاظ على الامن المائي للوطن والتوسع في انشاء و تطوير الصرف الصحي والمياه المعالجة الثنائية و الثلاثية.