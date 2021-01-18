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برلمان

مدبولي: الدولة المصرية اتخذت منهجا متوازنا فى التعامل مع أزمة كورونا

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:37 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء
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فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية اتخذت منهجا متوازنا فى التعامل مع أزمة فيروس كورونا، وهو الحفاظ على صحة المواطنين مع الحفاظ على الاقتصاد، وهو الأمر الذى ساعدنا فى مواجهة الأزمة، مقارنة بعدد كبير من الدول التى طبفت منهج الإغلاق الكامل للأنشطة الإقتصادية.

وأوضح مدبولى فى كلمته أمام مجلس النواب النواب، ان لولا اتخاذ مصر ذلك المنهج المتوازن فى التعامل مع الأزمة، لكان هناك وضعا حاليا أسوأ مما نتخيل.

وتابع، تسبب ذلك فى الحفاظ على الوضع الاقتصادى، حيث حققت مصر المركز الثانى عالميا بعد الصين، فيما يخص النمو الإقتصادى الإيجابى، وذلك بشهادة مختلف المؤسسات الدولية، مقارنة بباقى الدول التى تأثرت سلبيا وكان النمو الإقتصادى بها بالسالب.

وكان رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي استعرض إنجازات الحكومة خلال الجلسة العامة ، مشيرا إلى أن عمر الحكومة عامين والنصف لافتا  الى التحديات التي يواجهها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا ، مضيفا " الجائحة قاسية وتلقي بظلالها على العالم".

وعرض رئيس الوزراء الإنجاز في المجال الأمني قائلا : " هناك إنجازات في ملف الامن القومي بتحقيق الاستقرار الأمني وحرصت الحكومة على  تعزيز جاهزية القوات المسلحة للتأمين و حماية الامن القومي المصري ومكافحة البؤر الإرهابية  والعناصر التكفيرية".

وقال رئيس الوزراء :"نجحت الحكومة في  الحفاظ على الامن المائي للوطن والتوسع في انشاء و تطوير الصرف الصحي والمياه المعالجة الثنائية و الثلاثية.
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