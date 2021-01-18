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برلمان

رئيس الوزراء: ما أنجزته الحكومة مجرد خطوة من ألف خطوة

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:58 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء
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فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح
أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، علي أنه رغم ما تم من جهود من جانب الحكومة لتطبيق البرنامج الخاص بها منذ عام 2018، إلا أن  الطريق لا يزال طويلا للتنمية والطموح التى تضعه الحكومة المصريه علي  عاتقها.

 مشيرا إلي أن  الحكومة عملت علي التصدي لإشكاليات كانت منذ أكثر من 50 عامًا، وكانت إرادة الحكومة للتصدي لها، رغم أنه كان من الأسلم سياسيا لها أن تبعد عنها.

جاء ذلك فى ختام كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي،  مؤكدا علي أن الحكومة عملت علي  حل جميع الإشكاليات المعقدة التى اقتحمتها، بمنتهي الأمانة، رغم أنها كان من الأسهل لها غض البصر عنها وعدم الاقتراب منها.

وأوضح أنها وضعت العديد من الإشكاليات نصب أعينها وعملت علي تقديم حلول  فض للتشابكات والتعامل بمنتهي الوضوح واتخاذ قرارات فى منتهي الشجاعة من أجل مصلحة الوطن.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلي أنه رغم ذلك فالحكومة تضع أولويات لها خلال السنوات المقبلة، من أجل العمل علي الاستمرار فى تحقيق نمو اقتصادي مرتفع  والعودة لذات المعدلات لما قبل جائحة كورونا، مشيرا إلي أن الحكومة ستعمل علي تطوير كافة القري المصرية خلال 3 سنوات، وتم تخصيص 500 مليار جنية  لهذا المشروع، حيث  أنهاء أعمال التطوير بالريف  المصري  من طرق وصرف صحي، و تطوير كل الترع وتفعيل نظام الري الحديث لـ4 ملايين فدان، واستصلاح أكثر من مليون فدان والانتهاء من تطوير  السكه الحديد، وتوطين صناعه السيارات الحديثة، ودعم الصناعه الوطنية ودعم الصادرات الوطنية قائلا:" ما يتم من إنجازات مجرد خطوة من ألف خطوة".
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