استشارى كبد: مصر لديها أفضل بروتوكول عالمى للتعامل مع مصابى كورونا..فيديو

قال الدكتور محمد المنيسى، استشارى الجهاز الهضمى والكبد، إن مصر لديها أفضل بروتوكول عالمى للتعامل مع الحالات البسيطة والمتوسطة للاصابة بفيروس كورونا، وتم تغييرها مع التغيرات العلمية الثابتة وفقًا للمتغيرات، لافتًا إلى أن القيادة السياسية استطاعت أن تتعامل مع أزمة فيروس كورونا بشكل حكيم ورشيد وعمل توازن اجتماعى.





وأضاف الدكتور محمد المنيسى، خلال مداخلة هاتفية على فضائية " اكسترا نيوز"، نستحق الإشادة فى مجال التعامل مع فيروس كورونا، كما أشاد العالم كله بتعامل مع فى القضاء على فيروس سي، مشيرًا إلى أن تكلفةا لعلاج لفيروس سي كانت تتراوح ما بين 100 إلى 250 ألف دولار.





وأشار إلى أنه بفضل وجود أفضل تقنيات وأفضل أجهزة استطلاع النظام الصحى أن يشهد نهضة تنموية ويشهد أفضل العصور التنموية فى مصر واستبقنا دول عظيمة فى سرعة التنمية والاداء فى القطاع الصحى.





وتابع أنه يتم العمل على تحسين معيشة المرأة والطفل والاهتمام بصحتهم فى مصر وفقًا للمبادرات الرئاسية المختلفة.







