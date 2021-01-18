وزير الصحة الفرنسي: تطعيم مليون مواطن بلقاح "فايزر-بيونتك" بحلول نهاية يناير

أعلن زير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران أنه سيتم تطعيم مليون فرنسي بلقاح (فايزر- بيونتك) ضد فيروس كورونا المستجد بحلول نهاية الشهر الجاري.

وذكر راديو (فرنسا الدولي)، اليوم /الاثنين/، أن هذه التصريحات تأتي على هامش زيارة "فيران" إلى مستشفى جامعة "جرونوبل" في جنوب شرق البلاد، في اليوم الأول من التطعيم المفتوح لكبار السن، الذين تتخطى أعمارهم 75 عاما، ولأولئك الذين يعانون من أمراض عالية الخطورة.

ومن جانبها، تهدف الحكومة الفرنسية إلى تطعيم 26 مليون فرنسي ضد فيروس كورونا بحلول الصيف المقبل.

وكانت فرنسا، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 67 مليون نسمة، قد تضررت بشدة جراء الجائحة، وتوفي نحو 69 ألف شخص بسبب (كوفيد- 19) حتى الآن، بينما سجلت البلاد أكثر من 2.8 مليون إصابة.







