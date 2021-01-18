محمد الحسيني: فساد المواقف يتطلب تقديم استجواب برلماني

قال النائب محمد الحسيني أن لجنة الإدارة المحلية التي يتولى منصب الوكيل فيها، حافظت على أداء لم يتوقف ليل نهار لتحقيق علاقة رشيدة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأنه لدينا 5 ملفات قولنا لو كانت الحكومة جادة لعملت في تلك الملفات، على سبيل المثال المحاجر والإعلانات والمواقف، وبها مليارات مهددة تضيع.





واستطرد خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان: كنا نطلع الحكومة بالصوت والصورة على الوضع لمزيد من الأنضباط واسترداد قوة الدولة المصرية على الأرض، وفي جزئية المواقف تحديدا على مستوى مصر، فإنها تستدعي تقديم استجواب برلماني خاص بالمواقف فقط، ورغم ماتجمعنا بالوزراء من علاقة إنسانية، لكن مقتضيات مصلحة الدولة أن نسألهم عما يدور في 27 محافظة.





وكان رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي استعرض إنجازات الحكومة خلال الجلسة العامة وقال أن عمر الحكومة عامين و النصف ، لافتا الى التحديات التي يواجهها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا مضيفا " الجائحة قاسية وتلقي بظلالها على العالم.





و عرض رئيس الوزراء الإنجاز في المجال الأمني قائلا " هناك إنجازات في ملف الامن القومي بتحقيق الاستقرار الأمني وحرصت الحكومة على تعزيز جاهزية القوات المسلحة للتأمين وحماية الأمن القومي المصري ومكافحة البؤر الإرهابية والعناصر التكفيرية.





وقال رئيس الوزراء: نجحت الحكومة في الحفاظ على الأمن المائي للوطن والتوسع في إنشاء وتطوير الصرف الصحي والمياه المعالجة الثنائية والثلاثية المطورة.